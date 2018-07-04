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iOS 12 Beta 3 sürümü yayında

Beta 3 sürümünü şu anda sadece geliştirici hesabı olanlar yükleyebiliyor ancak yüklemeseniz de bir şey kaybetmiş olmazsınız çünkü bu sürüm önemli bir yenilik barındırmıyor.

DHA | 04.07.2018 - 11:38..
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iOS 12 Beta 3 sürümü yayında

iPhone ve iPad için geliştiricilerin kullanımına sunulan iOS 12 Beta 3, yaklaşık 600 MB boyutunda bir güncelleme. İkinci beta sürümünde ciddi değişikliklere imza atılırken, bu sürümde kayda değer bir yenilik bulunmuyor.

GELİŞTİRİCİ HESABA SAHİP OLMALISINIZ

iOS 12 Beta 3 sürümünü cihazınıza yükleyebilmeniz için cihazınızın UDID kaydının yapılmış olması, yani bir geliştirici hesabına sahip olmanız gerekiyor. Bir diğer seçenek ise geliştirici profili kullanmak.

iOS 12 kurulumunu destekleyen cihazlara gelince;

iPad Air
iPad Air 2
iPad Pro
iPad 9.7
iPad mini 2
iPad mini 3
iPad mini 4
iPod touch 6th
iPhone 5s
iPhone SE
iPhone 6/6 Plus
iPhone 6s/6s Plus
iPhone 7/7 Plus
iPhone 8/8 Plus
iPhone X

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