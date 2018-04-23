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İP'e geçen CHP'lilere yeniden vekillik sözü verildi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener için istifa ettirdiği vekillere yeniden milletvekili olma sözü verdiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 23.04.2018 - 10:32..
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İP'e geçen CHP'lilere yeniden vekillik sözü verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde yine hezimeti yaşamamak için elinden geleni yapmaya başladı.

TAŞIYICI GENEL BAŞKAN

Meral Akşener'in seçimlere girebilmesi için 15 CHP milletvekilini istifa ettiren Kılıçdaroğlu, bu kararını son saniyeye kadar sakladı.

İstifa dilekçesi yazdırılan vekilleri ikna etmek, göründüğü kadar kolay olmadı.

GERİ DÖNECEKSİNİZ SÖZÜ

CHP Lideri, İP'e geçmeyi kabul eden isimlere yeniden CHP vekilliğinin sözünü verdi.

Kararı son anda öğrenen, ancak vekillik sözünü alınca dilekçeyi yazmaya başlayan isimler, basın açıklaması sırasında ağlamaklı oldu.

İP'e geçen CHP'lilere yeniden vekillik sözü verildi

İP'e geçen CHP'lilere yeniden vekillik sözü verildi

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