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İpek Çalışlar okuyucularıyla buluşuyor

Gazeteci yazar İpek Çalışlar yeni kitabı olan Mustafa Kemal Atatürk'ü imzalamak için okurlarıyla bir araya gelecek.

Haber Merkezi | 21.09.2018 - 15:11..
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Son kitabı Mustafa Kemal Atatürk Mücadelesi ve Özel Hayatı, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan İpek Çalışlar, 22 Eylül 2018 Cumartesi günü okurlarıyla bir araya geliyor.

Çalışlar, saat 16.00’te Kırmızı Kedi - Beşiktaş Çarşı Mağaza’da kitaplarını imzalayacak.

ZENGİN KAYNAKÇA

Anlatıya eşlik eden fotoğraflar ve zengin kaynakçasıyla benzersiz olan bu biyografi, Mustafa Kemal’in özel hayatını ve mücadelesini bir arada inceliyor.

İlk sevdalanmalarını ve tuttuğu ilk anı defterini kız kardeşi Makbule'nin anlatımlarından öğrendiğimiz kitapta, duygu ve düşünce dünyasını ise bizzat Mustafa Kemal’in kendi kaleminden okuyoruz.

İpek Çalışlar okuyucularıyla buluşuyor

FARKLI BİR ATATÜRK

Annesine yazdığı 1919 tarihli bir mektupla ülkenin başına geçme sürecine tanıklık ederken; cepheden yazdığı bir mektupla da arkadaşı Madam Corinne'den roman isteyen, Trablusgarp çölünde savaşan askerleri için beyaz örtülü, çatal bıçaklı sofralar hazırlatan farklı bir Mustafa Kemal’le tanışıyoruz.

İpek Çalışlar okuyucularıyla buluşuyor

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