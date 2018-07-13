Apple ürünlerine zam geldi

Türkiye ekonomisine karşı yapılan baskıların ardından döviz piyasasında dalgalanmalar meydana geldi.

Dolar ve eurodaki yükselişi bahane eden Amerika merkezli teknoloji şirketi Apple, Türkiye'deki ürünlerine büyük bir oranda zam yaptı.

FİYATLAR 9 BİN TL'YE DAYANDI

iPhone X'e gelen zam 2.300 lira.

Şirketin son telefonu iPhone X, 7,500 TL'lik fiyatıyla kurbanlıklarla aynı seviyeye yükseldi.

iPhone X'in 256 GB'lık modeli ise 8.599 TL'den satışa sunuldu.

İŞTE YENİ FİYATLAR

Dolar kurunda son dönemde yaşanan artış sonrası Apple ürünlerinin yeni fiyatları şu şekilde...

Apple'ın 10'uncu yılına özel ürettiği iPhone X zam ile artık 7 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar ile satılacak.

Geçen yıl gerçekleşen aynı lansmanda tanıtılan iPhone 8'in başlangıç fiyatı ise 5 bin 199 TL oldu.

iPhone 8 Plus ise zam kararı sonrası 5 bin 899 TL'den başlayan fiyatlar ile satılıyor.



Apple'ın zam kararı sonrası en ucuz Macbook Pro (13 inç) 6 bin 200 TL yerine 7 bin 699 TL‘den başlayan fiyatlar ile alıcısını bekliyor.

15 inçlik yeni Macbook Pro’lar ise tüm özellikleri en yüksekte seçtiğinizde yaklaşık 25 bin TL gibi bir fiyata ulaşıyor.

Zam sonrası 3'üncü nesil Apple Watch'un fiyatı ise 1.999 TL oldu.

2 bin 299 TL’den başlayan Mac mini fiyatı 2 bin 999 TL’ye çıktı.

2 bin 999 TL’den başlayan iPad Pro fiyatı 3 bin 699 TL’ye çıktı.

1699 TL’den başlayan 9.7 inç iPad fiyatı 1.899 TL’ye çıktı.

1949 TL’den başlayan iPad mini 4 fiyatı 2 bin 299 TL’ye çıktı.

Zamlı tarifenin ardından Apple fiyatları;

iPhone X 64 GB: 7.499 TL

iPhone X 256 GB: 8.599 TL

iPhone 8 64 GB: 5.199 TL

iPhone 8 Plus 64 GB: 5.899 TL

Apple Watch 3: 1.999 TL