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Apple ürünlerine zam geldi

Apple'ın Türkiye'deki ürünlerine yaptığı zamlardan sonra iPhone X'lerin fiyatı 9 bin lira seviyesine dayandı.

Haber Merkezi | 13.07.2018 - 08:57..
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Apple ürünlerine zam geldi

Türkiye ekonomisine karşı yapılan baskıların ardından döviz piyasasında dalgalanmalar meydana geldi.

Dolar ve eurodaki yükselişi bahane eden Amerika merkezli teknoloji şirketi Apple, Türkiye'deki ürünlerine büyük bir oranda zam yaptı.

FİYATLAR 9 BİN TL'YE DAYANDI

iPhone X'e gelen zam 2.300 lira.

Şirketin son telefonu iPhone X, 7,500 TL'lik fiyatıyla kurbanlıklarla aynı seviyeye yükseldi.

iPhone X'in 256 GB'lık modeli ise 8.599 TL'den satışa sunuldu.

İŞTE YENİ FİYATLAR

Dolar kurunda son dönemde yaşanan artış sonrası Apple ürünlerinin yeni fiyatları şu şekilde...

Apple'ın 10'uncu yılına özel ürettiği iPhone X zam ile artık 7 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar ile satılacak.

Apple ürünlerine zam geldi

Geçen yıl gerçekleşen aynı lansmanda tanıtılan iPhone 8'in başlangıç fiyatı ise 5 bin 199 TL oldu.

Apple ürünlerine zam geldi

iPhone 8 Plus ise zam kararı sonrası 5 bin 899 TL'den başlayan fiyatlar ile satılıyor.

Apple ürünlerine zam geldi


Apple'ın zam kararı sonrası en ucuz Macbook Pro (13 inç) 6 bin 200 TL yerine 7 bin 699 TL‘den başlayan fiyatlar ile alıcısını bekliyor.

Apple ürünlerine zam geldi

15 inçlik yeni Macbook Pro’lar ise tüm özellikleri en yüksekte seçtiğinizde yaklaşık 25 bin TL gibi bir fiyata ulaşıyor.

Apple ürünlerine zam geldi

Zam sonrası 3'üncü nesil Apple Watch'un fiyatı ise 1.999 TL oldu.

Apple ürünlerine zam geldi

 

2 bin 299 TL’den başlayan Mac mini fiyatı 2 bin 999 TL’ye çıktı.

Apple ürünlerine zam geldi2 bin 999 TL’den başlayan iPad Pro fiyatı 3 bin 699 TL’ye çıktı.

Apple ürünlerine zam geldi

 

1699 TL’den başlayan 9.7 inç iPad fiyatı 1.899 TL’ye çıktı.

Apple ürünlerine zam geldi

1949 TL’den başlayan iPad mini 4 fiyatı 2 bin 299 TL’ye çıktı.

Apple ürünlerine zam geldiZamlı tarifenin ardından Apple fiyatları;

iPhone X 64 GB: 7.499 TL

iPhone X 256 GB: 8.599 TL

iPhone 8 64 GB: 5.199 TL

iPhone 8 Plus 64 GB: 5.899 TL

Apple Watch 3: 1.999 TL

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