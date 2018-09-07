Irak Basra'da sokağa çıkma yasağı

Irak’ın güneyindeki Basra’da birçok siyasi parti ve kamu binalarının protestocular tarafından ateşe verilmesinin ardından Basra Operasyonlar Komutanlığı kentte ileri bir duyuruya kadar bu geceden itibaren sokağa çıkma yasağı ilan etti.

İLK YASAK İPTAL EDİLDİ

Yasağın ardından itfaiye ekiplerinin yangınları söndürmeye başladığı bildirildi. Basra Operasyon Komutanlığı, daha önce alınan bazı saldırı duyumları doğrultusunda bugün saat 15.00’dan ileri bir tarihe kadar sokağa çıkma yasağının uygulanacağını ilan etmişti.

Ancak sokağa çıkma yasağı uygulanmadan birkaç dakika önce iptal edilmişti.

Öte yandan Irak Sağlık Bakanlığı bu akşam meydana gelen şiddet olaylarının bilançosunu açıkladı. Bakanlık verilerine göre bu akşam kentte meydana gelen olaylarda 1 gösterici hayatını kaybederken,

11’i güvenlik güçleri mensubu olmak üzere 35 kişi de yaralandı. Ancak yerel kaynaklar bugünkü gösterilerde 3 kişi hayatını kaybettiğini açıklamıştı.