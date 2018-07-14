Irak hükümeti Bağdat'ta interneti kesti

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VAR Kırkpınar'da 20 yıldır uygulanıyor

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Kısıtlı imkanlarla kendilerine eğlence yaratan çocuklar

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akraba olan iki aile arasında yaşanan husumette kan döküldü.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 sanığın yargılandığı davada, 3 tutuklu sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Ankara'daki davada, eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 57 şüpheliden 28'i tutuklandı, itirafçı olan 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski Hava Kuvvetleri mensubu 13 FETÖ'cü itirafçı oldu

İntihar etmek için oturduğu evin penceresine çıkan genç kız, atlamak üzereyken polis tarafından son anda kurtarıldı.

Sinem Gedik-Mustafa Ceceli arasındaki davada tüm geçmişin yeniden yorumlanmasına neden olacak bir detay ortaya çıktı. Sinem Gedik ve İntizar arasındaki ilişkinin görüntüleri mahkemeye sunuldu.

İsrail, Gazze'de İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı mevzilere hava saldırısı düzenledi.

1 Adnan Oktar'a destek eylemi Gözaltına alınan Adnan Oktar'a destek veren bir grup, Emniyet Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

2 Başkan Erdoğan'dan bedelli askerlik değerlendirmesi Bosna'nın NATO'ya katılımını ele aldıklarını söyleyen Erdoğan, Türkiye'deki gündemlerden bedelli askerliğe değindi. Başkan, "Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz." dedi.

3 Erdoğan kur baskısını azaltmak için işe koyuldu Başkan Erdoğan, Rusya ve İran ile konuşarak ikili ticaretlerde yerli paraların kullanılmasına başlandığını belirtti. Erdoğan, Çin'le de görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

4 Mustafa Ceceli-Sinem Gedik davasına İntizar damga vurdu Sinem Gedik-Mustafa Ceceli arasındaki davada tüm geçmişin yeniden yorumlanmasına neden olacak bir detay ortaya çıktı. Sinem Gedik ve İntizar arasındaki ilişkinin görüntüleri mahkemeye sunuldu.

5 Denizli'de Japon geline Türk düğünü Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Tahsin Serçal ile evlenen Japon Seika Aikawa, Türk geleneklerine göre yapılan düğünle dünya evine girdi.

6 Irak'taki gösteriler başkente sıçradı Ülkenin güneyinde hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri nedeniyle devam eden halk gösterileri, başkent Bağdat'a sıçradı.