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Irak ordusu Kerkük'e operasyon başlattı

Irak güvenlik güçleri, Kerkük'teki askeri üs ve petrol kuyularını almak üzere operasyon başlattı.

16.10.2017 - 01:05
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Irak ordusu Kerkük'e operasyon başlattı

Irak ordusu Kerkük'e operasyon başlattı

Irak güvenlik güçleri, Kerkük'teki askeri üs ve petrol kuyularını almak üzere operasyon başlattı.

BİRLİKLER KERKÜK'ÜN MERKEZİNE İLERLİYOR

Irak hükümet güçleri Kerkük'teki Halid askeri kampını ele geçirdi. Irak birliklerinin Kerkük'ün merkezine doğru hızla ilerlediği belirtiliyor.

ELE GEÇİRİLEN BÖLGELER

Irak güvenlik güçleri tarafından şu ana kadar ele geçirilen bölgeler olarak Halid askeri kampı, Kerkük Doğalgaz Çevrim Santrali, Shorija, Kerkük sanayi bölgesi, Sari Tappah gösteriliyor.

Irak ordusu Kerkük'e operasyon başlattı

Irak ordusu Kerkük'e operasyon başlattı

Irak ordusu Kerkük'e operasyon başlattı

Ayrıntılar gelecek...

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