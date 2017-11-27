Irak'ın altınları Türkiye'ye gelecek

Irak'ta yaşanan siyasi karmaşa, ekonomi ve yönetim alanlarını vurduğu gibi altın piyasasına da darbesini vurdu. Mücevher İhracatçılar Birliği (JTR) Başkanı Ayhan Güner, işlenmeyi bekleyen 50 ton altının, mevcut durumdan dolayı beklediği, bunun da çözümü için altınların Türkiye'ye getirilerek işlenebileceğini belirtti.

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"15 GÜN İÇİNDE ÇÖZÜLEBİLİR"

Mücevher İhracatçılar Birliği (JTR) Başkanı Ayhan Güner, Irak'ta işlenmek üzere bekleyen tonlarca altın bulunduğunu belirterek, "Erbil'de bundan önce var olan sistemi Bağdat hükümeti yaparsa oradaki altın Türkiye'ye getirilip işlenecek ve Irak'a ihracat yapılacak. Sistemi 15 gün içinde çözersek buraya işlenmek üzere tonlarca altın gelir ve ihracatımızda anormal bir artış görebiliriz." dedi.

Güner, mücevher sektöründeki 10 aylık ihracat rakamlarının geçen yılın yüzde 50 üzerinde bulunduğunu ve Irak'ta yaşanan sorunlar olmasaydı yılın tamamını yüzde 70 yükselişle kapatmayı düşündüklerini ifade etti.

AA

"40-50 TON ALTIN BİRİKTİ"

Irak'ta işlenmek üzere bekleyen tonlarca altın bulunduğuna dikkati çeken Güner, "Erbil'de bundan önce var olan sistemi Bağdat hükümeti yaparsa oradaki altın Türkiye'ye getirilip işlenecek ve Irak'a ihracat yapılacak. Sistemi 15 gün içinde çözersek buraya işlenmek üzere tonlarca altın gelir ve ihracatımızda anormal bir artış görebiliriz. Irak'ta 40-50 ton altın birikti." bilgisini verdi.

Diplomatik problemlerin çözülmesi halinde altınların Türkiye'ye geleceğini belirten Güner, altınların burada işlenmesinin bile ekonomiye çok ciddi katkılar sağlayabileceğine dikkat çekti.