taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.370
USD
3,9487
EURO
4,7099
ALTIN
163,87
PETR
63,5900

Irak'ın altınları Türkiye'ye gelecek

Irak'ta referandum sonrası yaşanan karmaşık durum, altın piyasasına da yansıdı. İşlenmeyi bekleyen 50 ton altın Türkiye'ye getirilecek.

AA | 27.11.2017 - 11:50..
  1. Haberler
  2. Dünya

Irak'ta yaşanan siyasi karmaşa, ekonomi ve yönetim alanlarını vurduğu gibi altın piyasasına da darbesini vurdu. Mücevher İhracatçılar Birliği (JTR) Başkanı Ayhan Güner, işlenmeyi bekleyen 50 ton altının, mevcut durumdan dolayı beklediği, bunun da çözümü için altınların Türkiye'ye getirilerek işlenebileceğini belirtti.

AA
Irak'ın altınları Türkiye'ye gelecek

"15 GÜN İÇİNDE ÇÖZÜLEBİLİR"

Mücevher İhracatçılar Birliği (JTR) Başkanı Ayhan Güner, Irak'ta işlenmek üzere bekleyen tonlarca altın bulunduğunu belirterek, "Erbil'de bundan önce var olan sistemi Bağdat hükümeti yaparsa oradaki altın Türkiye'ye getirilip işlenecek ve Irak'a ihracat yapılacak. Sistemi 15 gün içinde çözersek buraya işlenmek üzere tonlarca altın gelir ve ihracatımızda anormal bir artış görebiliriz." dedi.

Güner, mücevher sektöründeki 10 aylık ihracat rakamlarının geçen yılın yüzde 50 üzerinde bulunduğunu ve Irak'ta yaşanan sorunlar olmasaydı yılın tamamını yüzde 70 yükselişle kapatmayı düşündüklerini ifade etti.

AA
Irak'ın altınları Türkiye'ye gelecek

"40-50 TON ALTIN BİRİKTİ"

Irak'ta işlenmek üzere bekleyen tonlarca altın bulunduğuna dikkati çeken Güner, "Erbil'de bundan önce var olan sistemi Bağdat hükümeti yaparsa oradaki altın Türkiye'ye getirilip işlenecek ve Irak'a ihracat yapılacak. Sistemi 15 gün içinde çözersek buraya işlenmek üzere tonlarca altın gelir ve ihracatımızda anormal bir artış görebiliriz. Irak'ta 40-50 ton altın birikti." bilgisini verdi.

Diplomatik problemlerin çözülmesi halinde altınların Türkiye'ye geleceğini belirten Güner, altınların burada işlenmesinin bile ekonomiye çok ciddi katkılar sağlayabileceğine dikkat çekti.

İlginizi Çekebilir
ABD'de cinsel taciz suçlamalarına bir yenisi daha eklendi
ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'nun en üst düzey ismi olan Demokrat John Conyers'a cinsel taciz suçlamaları yöneltildi.
Peskov- Erdoğan arasındaki ilginç diyalog
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ile olan Türkçe diyaloğu yayınlandı.
Papua Yeni Gine yakınlarında 6.0 büyüklüğünde deprem
Deprem hattı üzerinde bulunan Papua Yeni Gine 6.0 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı.
Ruhani Soçi Zirvesi'nden memnun
İran Cumhurbaşkanı, Soçi'nin Suriye'de istikrar açısından doğru zamanda atılmış doğru bir adım olduğunu söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlber Ortaylı kokan insanlardan şikayetçi

İlber Ortaylı kokan insanlardan şikayetçi

155
Yunan medyası Mustafa Akıncı'nın sözlerini alkışlıyor

Yunan medyası Mustafa Akıncı'nın sözlerini alkışlıyor

265
Canlı bomba olması istendiğini söyleyen öğrenci gözaltına alındı

Canlı bomba olması istendiğini söyleyen öğrenci gözaltına alındı

28
Cem Özdemir, Alman siyasetinden siliniyor

Cem Özdemir, Alman siyasetinden siliniyor

76
Demet Akalın'dan Nursel Ergin yorumu: Yazıklar olsun

Demet Akalın'dan Nursel Ergin yorumu: Yazıklar olsun

20
81 ilde uyuşturucu tacirlerine büyük vurgun

81 ilde uyuşturucu tacirlerine büyük vurgun

52
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 3 transfer yapmalı

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 3 transfer yapmalı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM