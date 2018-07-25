Taii, kentin güneyindeki ilçe ve kasabaların DEAŞ'tan kurtarılmasının üzerinden yaklaşık 10 ay geçmesine rağmen vatandaşların evlerine dönemediğini söyledi.

BİNLERCE İNSAN ÇADIR KENTLERDE YAŞIYOR

Halkın dönüşü için Kerkük'ün güneyinde imar çalışmalarına başlanmasının beklendiğini aktaran Taii, "Binlerce bölge sakini ve göçmen, kent merkezinin doğusundaki çadır kentlerde yaşam mücadelesi veriyor." diye konuştu.

Türk inşaat ve kalkınma firmaları ile çalışma standartlarına güvendiklerini vurgulayan Taii, DEAŞ tarafından tahrip edilen onlarca köyün imarında Türk firmalarını görmek istediklerini dile getirdi.

Iraklı Araplar Türkiye'den imar desteği istedi VİDEO



"TÜRKİYE'NİN İMAR BAŞARISINA HAYRANIZ"

Kerkük'ün Ubeyd Aşireti Başkanı Gassan Asi de DEAŞ ile mücadele sırasında büyük tahribatın meydana geldiği bölgelerin yeninden inşasında Türkiye'nin yardımına ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Türkiye'nin imar anlamında sergilediği başarıya hayran kaldıklarını anlatan Asi, şu ifadeleri kullandı:

"Birçok alanda gelişen Türkiye'nin, Irak ve Kerkük'te de önemli imar ve kalkınma projelerine imza atacağına inanıyoruz. Yıllardır ülkemize insani yardım alanları başta olmak üzere birçok konuda karşılıksız destek sunan Türkiye'ye ait firmaları, DEAŞ tarafından tahrip edilen köylerin yeniden imarında görmek istiyoruz."