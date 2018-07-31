Iraklı sanatçıların ilk kapısı Türkiye

Iraklı ressam Prof. Dr. Balasim Mohammed, Irak'ın içindeki sanatçıların, Irak'ın dışında bulunan Iraklı sanatçılar kadar geniş imkanlara sahip olmadığını belirterek, "İlk kapımız Türkiye'dir. Şimdi Irak’ta kültür toplumunun içinde bir kıpırdama başladı. Iraklı seçkin sanatkarların çektikleri çileler eserlerine yansıyor." dedi

Halen Bağdat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Mohammed, sanat hayatını anlattı. Irak'ın Kufe şehrinde doğan Balasim Mohammed, aile geleneklerinin dışına çıkarak güzel sanatlar okuduğunu, sonrasında ise hüsn-i hat ve resme merak saldığını söyledi.

İSLAM MİMARİSİNDE BOŞLUK KAVRAMI

Mohammed, üniversite eğitiminin ardından Macaristan'da 3 yıl İslam Sanatları çalıştığını belirterek, "Orada 'İslam mimarisinde boşluk kavramı' üzerine yüksek lisans yaptım. İslam mimarisinde genellikle boşluk kabul etmiyorlar, doldurmaya çalışıyorlar. Bunun kökenine indim, baktım ki bunun temelinde çöl var. Diğer yaratıklardan korktukları için her yeri dolduruyorlar. Boşluk bırakmıyorlar, bu yüzden birçok süsleme var." diye konuştu.

SANAT RESMİNİ OKUMA

Almanya'da simgeler üzerine doktora yaptığını aktaran Balasim Mohammed, İşaretler, her şeyde insanın bıraktığı izler ve şekiller üzerine çalıştım. Örneğin utandığında yüzün kızarır, hastalandığında yüzün sararır, bulut yağmurun habercisidir ancak ona benzemez. Bu çalışma 'Sanat resmini okuma' metodolojisi olarak gelişti. Profesörlük çalışmam da 'Sanatta genel duyarlılık ve zevk nedir? Genel sanat zevki her ülkede neden farklıdır?' soruları üzerine oldu." ifadelerini kullandı.

"TÜRKLER BİZE YAKIN İNSANLARDIR"

Balasim Mohammed, Irak'ta bulunan sanatçıların dışarıya açılımı noktasında serginin önemine değinerek, "Bizim için buradan çok ziyaretçi gelip gelmemesi veya satış yapıp yapmamamız önemli değil. Biz çok memnunuz ve çok sevinçliyiz. İnsanın sıkıntılı günlerinde her zaman bir yardımcıya ihtiyacı vardır, Türkler bize bu anlamda en yakın insanların başındadır." şeklinde konuştu.

UNESCO'DA 3 ALANDA ÖDÜL

Birleşmiş Milletler'den ödül için davet aldığını anlatan Balasim Mohammed, "Yaptığım çalışmalarla, gelecek ay UNESCO'dan 'Sanatın Yaratıcılığı', 'Sanatı Eleştirel Okuma', 'Toplumun Sanata Karşı Algısı' olmak üzere üç alanda ödül alacağım. Bu alandaki tek Arap benim. Aynı zamanda Irak'ta 25 bin metrekarelik bir alanda, DEAŞ'a karşı elde edilen zaferin anıtı dikilecek, ben de onun başındayım. Bu çalışmaya 40 heykeltıraş ve mimar katıldı, bunlardan 10 kişi kazandı. İlk üçe giren eserler Musul, Bağdat ve Selahaddin kentinde yapılacak." diye konuştu.