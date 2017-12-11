taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.921
USD
3,8305
EURO
4,5149
ALTIN
153,82
PETR
63,0800

Irak'ta DEAŞ'ın bitirilmesi kutlandı

Irak'ın başkenti Bağdat’ta DEAŞ'a karşı zaferden dolayı askeri geçit töreni düzenlendi.

AA | 11.12.2017 - 09:14..
  1. Haberler
  2. Dünya

Bağdat'taki hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’de düzenlenen törene Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Haydar el-İbadi, diğer ilgili devlet yetkilileriyle bazı yabancı misyon temsilcileri katıldı.

GÖSTERİ UÇUŞU

Askeri geçit töreninde orduya bağlı birimlerin yanı sıra polis teşkilatı ve Haşdi Şabi’ye bağlı gruplar gösteri yaptı. Irak savaş uçakları da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Irak'ta DEAŞ'ın bitirilmesi kutlandı

DEAŞ'A KARŞI ZAFER

İbadi, dün zafer konuşması yaparak, DEAŞ’a karşı zafer elde ettiklerini duyurmuştu.

Ülkede söz konusu zaferden dolayı 1 günlük tatil ilan edilmişti.

Irak'ta DEAŞ'ın bitirilmesi kutlandı

Irak'ta DEAŞ'ın bitirilmesi kutlandı

Irak'ta DEAŞ'ın bitirilmesi kutlandı

Irak'ta DEAŞ'ın bitirilmesi kutlandı

Irak'ta DEAŞ'ın bitirilmesi kutlandı

İlginizi Çekebilir
İngiliz İşçi Partisi yatırımcıları kaçırıyor
Financial Times gazetesi, İngiltere'deki yatırımcıların, Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi'nin giderek iktidara yaklaşması nedeniyle servetlerini yurt dışına çıkartmaya başladı.
Kaliforniya’da ’olağanüstü hal’ ilan edildi
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle ’olağanüstü hal’ ilan edildi.
Doğum günü partisi faciayla bitti
İran'da doğum günü kutlamak için toplanan bir grup genç, mumdan çıkan yangınla şok yaşadı.
Ruhani'den Suudi Arabistan'a İsrail uyarısı
İran Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan'ın İsrail ile arasına mesafe koyması durumunda ilişkilerinin düzelebileceğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı

Katar İngiltere'den savaş uçağı aldı

109
En İyi YouTuber Enes Batur

En İyi YouTuber Enes Batur

114
Şenol Güneş saldırı iddiaları hakkında konuşmayalım dedi

Şenol Güneş saldırı iddiaları hakkında konuşmayalım dedi

28
İsrail'de siyonist Yahudilerin etkisi azalacak

İsrail'de siyonist Yahudilerin etkisi azalacak

77
Ruhani'den Suudi Arabistan'a İsrail uyarısı

Ruhani'den Suudi Arabistan'a İsrail uyarısı

55
Sevgilisini aradıktan sonra kendini astı

Sevgilisini aradıktan sonra kendini astı

37
Özcan Deniz'e müstakbel eşten gala krizi

Özcan Deniz'e müstakbel eşten gala krizi

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM