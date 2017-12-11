Irak'ta DEAŞ'ın bitirilmesi kutlandı

Bağdat'taki hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’de düzenlenen törene Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Haydar el-İbadi, diğer ilgili devlet yetkilileriyle bazı yabancı misyon temsilcileri katıldı.

GÖSTERİ UÇUŞU

Askeri geçit töreninde orduya bağlı birimlerin yanı sıra polis teşkilatı ve Haşdi Şabi’ye bağlı gruplar gösteri yaptı. Irak savaş uçakları da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

DEAŞ'A KARŞI ZAFER

İbadi, dün zafer konuşması yaparak, DEAŞ’a karşı zafer elde ettiklerini duyurmuştu.

Ülkede söz konusu zaferden dolayı 1 günlük tatil ilan edilmişti.