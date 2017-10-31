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Irak'ta İsrail bayrağı yükseltmek suç sayılacak

Meclis oy birliğiyle, Irak’ın herhangi bir yerinde İsrail bayrağı taşınması ve yükseltilmesinin suç sayılmasına karar verdi.

31.10.2017 - 15:32
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Irak'ta İsrail bayrağı yükseltmek suç sayılacak

Irak Meclisi'nde gizli yapılan oylama özellikle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlık için referandum yaptığı gün İsrail bayrağı yükseltilmiş olması üzerine gerçekleşti.

Irak'ta İsrail bayrağı yükseltmek suç sayılacak

MİTİNGDE İSRAİL BAYRAĞI AÇILMIŞTI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, referanduma destek için başkent Erbil'de bir miting düzenlemiş, mitingde IKBY bayrağının dışında İsrail bayrağı da açılmıştı.

Gösteride İsrail bayrağı açan gençler İsrail'in referanduma açık destek vermesinin kendilerini sevindirmesi nedeniyle İsrail bayrağı açtıklarını söylemişti.

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