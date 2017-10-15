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Irak'ta Türkmen milletvekilinin evine saldırı

PKK militanlarının Irak Parlamentosu Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu'nun evine hava topuyla yaptığı saldırıda 3 kişi yaralandı.

15.10.2017 - 04:09
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Irak Parlamentosu Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu, yaptığı açıklamada, ''Tuzhurmatu ilçesindeki evime yönelik 4 adet havan topuyla saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında evde bulunan ailemden 3 kişi yaralandı. Yaralılardan oğlumun ise durumu ağır.'' dedi.

Irak'ta Türkmen milletvekilinin evine saldırı

"DAHA ÖNCE DE TEHDİT ALMIŞTIK"

Tuzhurmatu'daki evinin daha önce de birçok saldırıya maruz kaldığını anımsatan Mimaroğlu, "Saldırıyı düzenleyenler Tuzhurmatu'ya getirilen PKK teröristleridir. Daha önce de bu yönde tehdit almıştık." ifadesini kullandı.

Tuzhurmatu'da Kürtlerin yaşadığı bölgelerde denetimi sağlayan Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi'ne bağlı Peşmergelerin yanı sıra PKK'lı teröristlerin de bulunduğu ifade ediliyor.

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