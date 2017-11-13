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Irak'taki depremde gecenin bilançosu

Irak merkezli yaşanan 7.3 büyüklüğündeki deprem hakkında gecenin bilançosu en az 65 ölü olarak açıklandı.

13.11.2017 - 03:02
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Irak'taki depremde gecenin bilançosu

Irak'ın Süleymani  ilçesi merkezli meydana gelen depremde ilk gecenin bilançosu açıklandı. Yapılan ilk belirlemelere göre; Süleymani'ye 8 köyde büyük hasalar oluştu.

Irak'taki depremde gecenin bilançosu

IRAK VE İRAN'DA 70'E YAKIN ÖLÜ VAR

Irak'ta meydana gelen 7,3'lük depremde 4 kişi hayatını kaybederken 50 kişi de yaralandı.

İlk açıklamara göre; İran'da en az 61 kişi hayatını kaybederken, 200 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Irak'ta 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi VİDEO


Irak'taki depremde gecenin bilançosu

TÜRKİYE'DE HASAR YOK

Başbakan Yardımcısı Recep Akdarğ, yatığı açıklamada "Vatandaşlarımıza şunu belirtmek isterim, bizim ülkemizde herhangi bir yıkım söz konusu değil. Can ve mal kaybı yok" şeklinde konuştu.

Irak'taki deprem Türkiye'de hissedildi VİDEO

Irak'taki depremde gecenin bilançosu

IRAK'TA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.

Türkiye'den 50 kişilik arama kurtama ekibi Irak'a gitti. Irak'tan yapılan ilk açıklamada en az 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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