Irak'taki depremde gecenin bilançosu

Irak'ın Süleymani ilçesi merkezli meydana gelen depremde ilk gecenin bilançosu açıklandı. Yapılan ilk belirlemelere göre; Süleymani'ye 8 köyde büyük hasalar oluştu.

IRAK VE İRAN'DA 70'E YAKIN ÖLÜ VAR

Irak'ta meydana gelen 7,3'lük depremde 4 kişi hayatını kaybederken 50 kişi de yaralandı.

İlk açıklamara göre; İran'da en az 61 kişi hayatını kaybederken, 200 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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TÜRKİYE'DE HASAR YOK

Başbakan Yardımcısı Recep Akdarğ, yatığı açıklamada "Vatandaşlarımıza şunu belirtmek isterim, bizim ülkemizde herhangi bir yıkım söz konusu değil. Can ve mal kaybı yok" şeklinde konuştu.

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IRAK'TA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.

Türkiye'den 50 kişilik arama kurtama ekibi Irak'a gitti. Irak'tan yapılan ilk açıklamada en az 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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