Irak'taki gösteriler başkente sıçradı

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Jandarma’nın en seçkin askerleri 'JÖPER’ler

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VAR Kırkpınar'da 20 yıldır uygulanıyor

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Kısıtlı imkanlarla kendilerine eğlence yaratan çocuklar

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Başkan Erdoğan, Rusya ve İran ile konuşarak ikili ticaretlerde yerli paraların kullanılmasına başlandığını belirtti. Erdoğan, Çin'le de görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Erdoğan kur baskısını azaltmak için işe koyuldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Tahsin Serçal ile evlenen Japon Seika Aikawa, Türk geleneklerine göre yapılan düğünle dünya evine girdi.

Ülkenin güneyinde hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri nedeniyle devam eden halk gösterileri, başkent Bağdat'a sıçradı.

15 Temmuz gazileri ve vatandaşlar, 15 Temmuz ruhunu diri tutmak için Kısıklı Millet Parkı'nda çadır kurup demokrasi nöbeti başlattı.

akraba olan iki aile arasında yaşanan husumette kan döküldü.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 sanığın yargılandığı davada, 3 tutuklu sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Ankara'daki davada, eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 57 şüpheliden 28'i tutuklandı, itirafçı olan 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski Hava Kuvvetleri mensubu 13 FETÖ'cü itirafçı oldu

1 Adnan Oktar'a destek eylemi Gözaltına alınan Adnan Oktar'a destek veren bir grup, Emniyet Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

2 Başkan Erdoğan'dan bedelli askerlik değerlendirmesi Bosna'nın NATO'ya katılımını ele aldıklarını söyleyen Erdoğan, Türkiye'deki gündemlerden bedelli askerliğe değindi. Başkan, "Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz." dedi.

3 Erdoğan kur baskısını azaltmak için işe koyuldu Başkan Erdoğan, Rusya ve İran ile konuşarak ikili ticaretlerde yerli paraların kullanılmasına başlandığını belirtti. Erdoğan, Çin'le de görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

4 Denizli'de Japon geline Türk düğünü Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Tahsin Serçal ile evlenen Japon Seika Aikawa, Türk geleneklerine göre yapılan düğünle dünya evine girdi.

5 Şanlıurfa’da terör örgütü propagandasına gözaltılar sosyal medya hesapları üzerinden cumhurbaşkanına hakaret eden ve PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütünün propagandasını yapan 8 kişi gözaltına alındı.

6 Irak'taki gösteriler başkente sıçradı Ülkenin güneyinde hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri nedeniyle devam eden halk gösterileri, başkent Bağdat'a sıçradı.