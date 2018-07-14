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Irak'taki gösteriler başkente sıçradı

Ülkenin güneyinde hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri nedeniyle devam eden halk gösterileri, başkent Bağdat'a sıçradı.

AA | 14.07.2018 - 00:49..
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Bağdat'ın batısındaki Şiilerin yoğunlukta yaşadığı eş-Şule bölgesinde de vatandaşlar sokağa dökülerek hükümet karşıtı gösteri düzenledi. Göstericiler, ana cadde üzerinde toplanarak yetkilileri istifaya çağırdı.

Irak'taki gösteriler başkente sıçradı

Bazı kişiler, güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesi sırasında araba tekerlekleri yakmaya başladı.

Gösterilerin Bağdat'ın diğer bölgelerine de yayılmasından endişe ediliyor.

Irak'ın güney kentlerindeki hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri sebebiyle başlayan gösteriler sürüyor. Göstericiler, bu kentlerdeki Şii parti binalarını ateşe vermişti.

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