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İran artık dolar kullanmayacak

İran ile nükleer anlaşmaya taraf 4+1 ülkelerinin ticari işlemlerinde doları kullanmayacakları bildirildi.

AA | 11.07.2018 - 22:56..
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Viyana'da cuma günü düzenlenen nükleer anlaşmaya taraf 4+1 ülkelerinin (Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere) dışişleri bakanları toplantısını İran devlet televizyonuna değerlendirdiği konuşmasında, "Bu toplantıda bankacılık ve petrol konularında pratiğe dönük öneriler sunuldu. Tüm dışişleri bakanları, İran ve iktisadi ortaklarının ticaret işlemlerinde doların kullanılmamasının bir an önce hayata geçirilmesini vurguladı." dedi.

ABD'YE KARŞI YAPTIRIM HAZIRLIĞI

Arakçi, devlet ve özel şirketlerin ekonomik iş birliği konseylerinde bir araya gelerek ABD'nin yaptırımlarına rağmen İran'da yatırım yapma yollarını arayacakları çabalarının da toplantıda görüşülen diğer konular arasında yer aldığını kaydetti.

4+1 ÜLKELERİ: "ANLAŞMAYA BAĞLIYIZ"

Avusturya'nın başkenti Viyana’da İran’ın yanı sıra Avrupa Birliği (AB), Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere dışişleri bakanlarının katılımıyla nükleer anlaşma konulu toplantı düzenlenmiş, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin başkanlık yaptığı toplantıya İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson katılmıştı. Toplantıda, ABD'nin nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından sürecin devamına yönelik yol haritası üzerinde görüşmeler gerçekleştirilmişti.

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