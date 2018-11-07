İran Rusya'dan 100 yolcu uçağı satın alacak

ABD yaptırımlarından dolayı pek çok sektörün zorlandığı İran'da, ülkenin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Iran Air, eskiyen filosunu yenilemek için Avrupalı olmayan üretici arıyor.

2016 yılında Fransız Airbus şirketinden 27 milyar dolarlık 118 uçak siparişi veren ve aynı yıl ABD'li üretici Boeing ile de 80 uçak karşılığı 16.6 milyar dolar karşılığında el sıkışan İran yönetimi yaptırımlar sonrası pek çok sipariş iptaliyle karşı karşıya kaldı.

RUSYA ALTERNATİF

Avrupa'ya alternatif olarak düşünülen bir diğer ülke de Rusya.

Rus yapımı Sukhoi 100 tipi uçaklar için de görüşme halinde olduklarını ve diğer Avrupalı olmayan üreticilere de kapılarının açık olduğunu beliten İranlı yetkililer ruslardan uçak almak için açık kapı bıraktı.

Rus yetkililer ise 100 civarındaki olası sipariş için imalatta kullanılan Amerikan parçalarını azaltmak için çalışma yapıyor. ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, 6 Ağustos'tan sonra İran'a ticari uçak satışı yapacak firmaların ağır cezalarla karşı karşıya gelebileceğini belirtmişti.

AVRUPA'DAN VAZGEÇİLDİ

Geçen yıl Fransa - İtalya yapımı turboprop uçak üreticisi ATR'den de 20 uçak isteyen İran, ihtiyacını karşılamak için gözünü diğer ülkelere çevirdi. 1961 yılında kurulan Iran Air'in mevcut filosunda sadece 35 adet uçak bulunuyor. Iran Air CEO'su Farzaneh Sharafbafi, bakanlık tarafından aktarıldığına göre "Bize ihtiyacımız olan uçakları tedarik edecek her şirketi memnuniyetle karşılarız." dedi.