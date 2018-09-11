taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.442
Euro
7.4685
Altın
1197.975
Borsa
92389.11
Gram Altın
248.133

İran Barsa Başkonsolosluğu yeniden açıldı

İran, geçen hafta göstericiler tarafından ateşe verilen Irak'taki Basra Başkonsolosluğu'nu yeniden açtı.

İHA | 11.09.2018 - 21:21..
  1. Haberler
  2. Dünya

Bugün yapılan yeni binanın açılış törenine katılan İran Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Basra Başkonsolosluğuna yapılan saldırı, iki ülkenin düşmanlarının girişimlerine rağmen ortak ikili ilişkileri etkilemeyeceğini belirterek, “Yeni konsolosluk binasının açılışının nedeni bir gün olsa bile çalışmalarında aksaklık olmamasıdır” şeklinde konuştu.

20 BİN GÖSTERİCİ YAKMIŞTI

Irak’ın güneyindeki Basra kentinde iki aydır devam eden işsizlik, kamu hizmetleri yetersizliği ve yolsuzluğa karşı protesto gösterilerinde 4 gün önce İran Basra Başkonsolosluğu bir grup gösterici tarafından basılarak ateşe verilmişti.
Çoğunluğunu Şiilerin oluşturduğu Irak’ın güneyindeki Basra kentinde Eylül ayındaki protesto gösterilerinde 18 kişi hayatını kaybederken 190 kişi de yaralandı. Aralarında İran Başkonsolosluğu olmak üzere 25’ten fazla siyasi parti ve kamu binası yaklaşık 20 bin gösterici tarafından ateşe verildi.

İran Barsa Başkonsolosluğu yeniden açıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Libya açıklarında 100’den fazla göçmen öldü

Libya açıklarında 100’den fazla göçmen öldü

0
ABD'de Florence hazırlığı: 30 savaş gemisi kaçırıldı

ABD'de Florence hazırlığı: 30 savaş gemisi kaçırıldı

0
ABD, Gürcistan'da insanlar üzerinde deney yapıyor iddiası

ABD, Gürcistan'da insanlar üzerinde deney yapıyor iddiası

0
En büyük balığı avlayan Türk sporcu Dünya Şampiyonu

En büyük balığı avlayan Türk sporcu Dünya Şampiyonu

0
Her 5 saniyede bir çocuk açlıktan can veriyor

Her 5 saniyede bir çocuk açlıktan can veriyor

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM