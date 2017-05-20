İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Ruhani kazandı

Başkent Tahran'daki İçişleri Bakanlığı binasındaki konferans salonunda konuşan İran Seçim Kurulu Başkanı Ali Asgar Ahmedi, ilk resmi sonuçları açıkladı.

RUHANİ FARK ATTI

Valiliklerden seçim kuruluna ulaşan ilk sonuçlara göre, 25 milyon 966 bin 729 oydan 25 milyon 182 bin 310'nun geçerli olduğunu belirten Ahmedi, reformist ve ılımlı muhafazakarların adayı Hasan Ruhani'nin 14 milyon 619 bin 848, muhafazakarların adayı İbrahim Reisi'nin ise 10 milyon 125 bin 855 oy aldığını duyurdu.

Diğer iki aday, Mustafa Mir Selim 297 bin 276 oy alırken, Mustafa Haşimiteba'ya 139 bin 331 oy çıktı.

40 MİLYONUN ÜZERİNDE OY KULLANILDI

Sonuçların tedrici olarak açıklanacağını ve kesin sonucun bugün duyurulacağını belirten Ahmedi, 40 milyonun üzerinde oy kullanıldığını bildirdi.