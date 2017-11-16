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İran depreminde ölü sayısı artıyor

Yaralı olarak hastanelerde tedavi edilen bazı depremzedelerin yaşam mücadelesini kaybetmesiyle olayda ölen kişi sayısı 474'ün üzerine çıktı.

16.11.2017 - 09:51
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İran'da halk, 7.3 büyüklüğündeki depremin etkisini en şiddetli olarak gösterdiği Kirmanşah ilinde enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken, yaralı olarak hastanelere kaldırılan bazı kişiler hayatını kaybetti.

İran depreminde ölü sayısı artıyor

EN AZ 474 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'ın İSNA haber ajansı, yetkililere dayandırdığı haberinde, depremde 9 binin üzerinde kişinin yaralandığını, ölü sayısının ise, durumu ağır bazı yaralıların hayatını kaybetmesiyle, en az 474'e yükseldiğini bildirdi. 
Özellikle ulaşımın zor olduğu bölgelerde, ölen bazı kişilerin yetkililere bildirilmeden toprağa verilmesi nedeniyle, ölü sayısının açıklanan rakamların üzerinde olmasından endişe ediliyor.

İran depreminde ölü sayısı artıyor

İran depreminde ölü sayısı artıyor

İran depreminde ölü sayısı artıyor

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