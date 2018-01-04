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İran Devrim Muhafızları üç kentte konuşlandı

İran'da sokak olaylarının yükselmesi nedeniyle hükümet düğmeye bastı. Ülkenin şahin gücü olan devrim muhafızları 3 farklı kentte sokağa inerek konuşlandı.

REUTERS | 04.01.2018 - 14:47..
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İran Devrim Muhafızları üç kentte konuşlandı

İran'da yüksek fiyatları protesto etmek için geçen hafta başlayan ve 21 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterilerinde altıncı günün ardından, İran'ın Devrim Muhafızları hükümet karşıtı protestoları bastırmak için üç kentte birlik konuşlandırdı.

İran Devrim Muhafızları üç kentte konuşlandı

DEVRİM MUHAFIZLARI SOKAKLARDA

Devrim Muhafızları Komutanı General Muhammed Ali Caferi, "yeni bir karışıklığın" önüne geçmek için çatışmaların en yoğun yaşandığı Hamadan, İsfahan ve Loristan kentlerinde birliklerin konuşlandırıldığını duyurdu.

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İran'ın Şii teokrasisinin koruyucusu olan Devrim Muhafızları, 2009'da onlarca orta sınıf protestocunun öldürüldüğü seçim dolandırıcılığı iddiasının ardından ayaklanmayı bastırmada etkili olmuştu.

İran Devrim Muhafızları üç kentte konuşlandı

İRAN'DA SOKAK GERGİNLİKLERİ

İran'da yüksek fiyatları protesto etmek için geçen hafta başlayan gösteriler bu hafta da devam ederken farklı kentlerde binlerce hükümet yanlısı dün sokağa çıkmıştı. İran devlet televizyonunda yer alan görüntülere göre Kirmanşah, İlam ve Gorgan gibi kentlerde düzenlenen gösterilere katılan kişiler İran bayrakları ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in resimlerini taşıyordu.

İran Devrim Muhafızları üç kentte konuşlandı

Hükümet yanlısı yürüyüşlerin, protestoların sona erdiğine işaret ettiğini belirten Caferi protestocuların her bir yerde maksimum 1,500 kişi olduğunu ülke genelinde 15,000'i aşmadığını belirtti.

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