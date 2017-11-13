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İran ile yapılan nükleer anlaşma

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Avrupa ülkelerinin, İran ile yapılan nükleer anlaşmanın yürürlükte kalmasını istediklerini söyledi.

13.11.2017 - 17:05
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ABD ile İran arasında yaşanan nükleer krize ilişkin, anlaşmanın taraflarından olan Almanya'dan açıklama geldi. Almanya adına konuşan Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel; "Avrupa olarak anlaşmanın yürürlükte olması taraftarıyız." dedi.

ALMANYA'DAN ABD'YE ANLAŞMA CEVABI

Gabriel, Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, bugün ele alınacak konulardan birinin İran'ın nükleer silah yapmasını engelleyen anlaşmanın korunması olduğunu belirtti.

ABD'nin bu anlaşmayı söz konusu ettiğine işaret eden Sigmar Gabriel, "ABD bu anlaşmayı sorgulamak istiyor, hatta sorgulamaya başladı bile. Avrupa'nın, anlaşmanın yürürlükte kalması yönünde ilgisi var." ifadelerini kullandı.

ABD İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Gabriel, bugün İngiliz ve Fransız mevkidaşlarının yanı sıra AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile söz konusu anlaşmanın yürürlükte kalması için ABD ile nasıl bir görüşme içine girebileceklerini ve İran'ın bölgesindeki rolünü ele alacaklarını kaydetti.

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