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İran ile YRK arasında çatışmalar şiddetlendi

Terör örgütü PKK'nın İran uzantısı YRK, 11 İran askerini öldürdükten sonra "barış" açıklaması yaptı.

Haber Merkezi | 26.07.2018 - 08:03..
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İran ile YRK arasında çatışmalar şiddetlendi

İran ile YRK arasında çatışmalar şiddetlendi

Amerika'nın baskı altına aldığı İran'ın başı terör örgütleriyle dertte.

Suriye'de Amerika tarafından desteklenen terör örgütünün İran uzantısı YRK, Devrim Muhafızlarına yönelik saldırılarını artırdı. Düzenlenen son saldırıda 11 İran askeri öldürüldü.

İNTİKAM YEMİNİ ETTİ

Devrim Muhafızları, intikamın alınması için yemin ederek harekete geçti. Bölgede İran ile YRK arasında çatışmalar şiddetlendi.

AMERİKA'NIN DESTEĞİ VAR

İranlı yetkililerden yapılan açıklamalarda, YRK'nın arkasında Amerika'nın desteğinin olduğu işaret edildi.

SAVAŞ DEĞİL BARIŞ YALANI

Bunun üzerine açıklama yapan YRK elebaşları, "Biz İran'a savaş açmıyoruz. Arkamızda hiçbir devletin desteği yok. Halkımızın desteğiyle mücadele ediyoruz" dedi.

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