Amerika'nın baskı altına aldığı İran'ın başı terör örgütleriyle dertte.
Suriye'de Amerika tarafından desteklenen terör örgütünün İran uzantısı YRK, Devrim Muhafızlarına yönelik saldırılarını artırdı. Düzenlenen son saldırıda 11 İran askeri öldürüldü.
İNTİKAM YEMİNİ ETTİ
Devrim Muhafızları, intikamın alınması için yemin ederek harekete geçti. Bölgede İran ile YRK arasında çatışmalar şiddetlendi.
AMERİKA'NIN DESTEĞİ VAR
İranlı yetkililerden yapılan açıklamalarda, YRK'nın arkasında Amerika'nın desteğinin olduğu işaret edildi.
SAVAŞ DEĞİL BARIŞ YALANI
Bunun üzerine açıklama yapan YRK elebaşları, "Biz İran'a savaş açmıyoruz. Arkamızda hiçbir devletin desteği yok. Halkımızın desteğiyle mücadele ediyoruz" dedi.