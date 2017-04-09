İran kimyasal saldırı için tarafsız soruşturma istiyor

İran, Birleşmiş Milletler verilerine göre Suriye’nin elinde kimyasal silahlar bulunmadığını, bu yüzden de 70 kişinin öldürüldüğü saldırının arkasında Şam rejiminin olamayacağını savunuyor.

Ruhani, ABD’nin füze saldırılarının ardından bölgede radikal akımların güçleneceği uyarısında bulundu ve tarafsız ülkeler tarafında kimyasal saldırının incelenmesini istedi.

"TEHLİKELİ VE KESTİRİLEMEZ"

ABD Başkanı Donald Trump’ı Suriye’deki ‘teröristleri’ desteklemekle suçlayan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın "tetikte ve tüm olasılıklara hazırlıklı olması" gerektiğini kaydetti ve Trump’ı "tehlikeli ve kestirilemez" olarak nitelendirdi.