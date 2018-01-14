taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.645
USD
3,7479
EURO
4,5728
ALTIN
161,30
PETR
69,7900

İran: Nükleer anlaşma yeniden gözden geçirilemez

İran yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015 yılında İran ve BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi arasında imzalanan nükleer anlaşmada yapılmasını talep ettiği "değişiklik" çağrısını reddetti.

DHA | 14.01.2018 - 10:53..
  1. Haberler
  2. Dünya

4

ABD Başkanı Trump, İran'ın  Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndaki (JCPOA) "korkunç hataları" düzeltmediği takdirde ABD'nin anlaşmadan çekileceğini söylemişti.

Trump'ın açıklamasının ardından İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran'ın, "şimdi veya gelecekte herhangi bir değişikliği" kabul etmeyeceğini ve ABD tarafından yapılan taleplerin anlaşmayı bozmak için "umutsuz bir girişim" olduğunu söyledi.

TRUMP: "TARİHTEKİ EN KÖTÜ ANLAŞMA"

Trump, Obama yönetimi tarafından yapılan anlaşmanın geçici olarak yenilenmesini sağlamış ve JCPOA'yı tarihteki "en kötü anlaşma" olarak nitelendirmişti. Anlaşmanın diğer tarafları olan Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin taahhütlerini teyit etmesine rağmen Trump yönetimi, talep edilen değişiklikler yerine getirilmediği takdirde ABD'nin ekonomik yaptırımlara devam edeceğini açıklamıştı.

ZARİF: "UMUTSUZ BİR GİRİŞİM"

ABD'nin açıklamasının ardından Cevad Zarif resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump'ın nükleer anlaşma politikası ve bugünkü duyurusu, anlaşmayı bozmaya yönelik umutsuz bir girişimdir. JCPOA yeniden gözden geçirilemez. ABD yönetimi aynı söylemleri tekrarlamaktan ziyade İran gibi anlaşmaya uyum sağlamalıdır" dedi.

İran'ın devlete ait haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre Zarif, ABD talepleri hakkında yaptığı açıklamasında, "İran yönetimi JCPOA anlaşması taahhütlerinin ötesinde herhangi bir önlem almayacak ve anlaşmada şimdi veya gelecekte herhangi bir değişiklik yapmayacak" dedi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

319
Trabzon'da kaza yapan Pegasus uçağının dehşet görüntüsü

Trabzon'da kaza yapan Pegasus uçağının dehşet görüntüsü

99
Hawaii'de yanlış füze alarmı

Hawaii'de yanlış füze alarmı

48
Trabzon'da pistten çıkan uçağın içinde çekilen görüntüler

Trabzon'da pistten çıkan uçağın içinde çekilen görüntüler

35
Trabzon'da pistten çıkan uçağın yolcularından o anlar

Trabzon'da pistten çıkan uçağın yolcularından o anlar

69
Pegasus'un Trabzon kazası Hürriyet'te manşet değil

Pegasus'un Trabzon kazası Hürriyet'te manşet değil

52
Avrasya tünelinde hareketli anlar

Avrasya tünelinde hareketli anlar

89
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM