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İran Suriye'ye füze saldırısı düzenledi

Suriye'deki varlığı tartışma konusu olan İran, Suriye'nin doğusunda bulunan teröristlere füzeli saldırı gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 01.10.2018 - 09:36..
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İran Devrim Muhafızları bugün yaptıkları açıklamada Suriye’nin doğusunda konuşlanan silahlı gruplara füze saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

İran Suriye'ye füze saldırısı düzenledi

İRAN RESMİ HABER AJANSI DUYURDU

İran resmi haber ajansı IRNA, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da sık sık gündeme getirdiği ve bölgenin güvenliği için kilit bir öneme sahip olan Fırat Nehri’nin doğusuna saldırı düzenlendiğini aktardı.

İran Suriye'ye füze saldırısı düzenledi ViDEO

Fırat’ın doğusunda aralarında terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG/PYD’nin de olduğu silahlı terör örgütleri bulunuyor.

İran Suriye'ye füze saldırısı düzenledi

TAHRAN'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ

İran'ın Suriye'deki varlığını her fırsatta tehdit unsuru olarak kullanan ABD ve İsrail'e karşı bir gövde gösterisi gerçekleştiren Tahran yönetimi, yaklaşık 800 kilometre mesafeden yaptığı saldırıdan olumlu sonuç elde etti.

Uzun menzilli füzelerin kullanıldığı saldırının görüntüleri de yayınlandı.

22 EYLÜL'DEKİ SALDIRIYA YANIT

Yapılan açıklamada balistik füze gönderildiği ifade edilirken Devrim Muhafızları bu saldırının, Ahvaz’da 22 Eylül’de yaşanan ve en az 24 kişinin öldüğü ve 60’dan fazla kişinin de yaralandığı saldırıya yanıt olarak gerçekleştirildiğini vurguladı.

İran Suriye'ye füze saldırısı düzenledi

Ahvaz’da yaşanan saldırı sonrasında İran yönetimi önce Körfez ülkeleri ve ABD’yi suçlamış, daha sonra Al Ahvaziye isimli terör örgütü saldırı üstlenmişti. Reuters’ın yaşanan gelişme ile ilgili haberinde bu sabah gerçekleşen saldırının bu gruba yönelik olduğu ifade edildi.

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