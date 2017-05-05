taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.319
USD
3,5670
EURO
3,9118
ALTIN
141,40
PETR
48,7200

İran, Suudi Arabistan'la görüşmeye hazır

İran, bölgesel barışı sağlamak için Suudi Arabistan ile görüşmelere hazır olduğunu Birleşmiş Milletler'e gönderdiği bir mektupla açıkladı.

05.05.2017 - 12:07
  1. Haberler
  2. Dünya

2

İran'ın BM temsilcisi Golamali Khoshru'nun, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ilettiği mektupta, "Bölgemizde gerilimin artması gibi bir isteğimiz ve böyle bir durumdan hiçbir çıkarımız yoktur" denildi.

"YASAL OLMAYAN VE KIŞKIRTICI"

İran bu tavrı, Suudi veliaht yardımcısı Prens Muhamed bin Salman'ın "yasal olmayan ve kışkırtıcı" sözlerine rağmen benimsediğini belirtti. Khoshru mektupta, "Diyalog ve bölgesel güvenliğin güçlenmesine yardımcı olmak için, istikrar bozucu aşırı şiddetle ve mezhepsel nefretle mücadele etmeye her zamanki gibi hazırız" dedi.

Prens Muhammed bin Salman, Salı günü yaptığı açıklamada, Sünni Suudi Arabistan krallğı ile Şii din devleti İran arasındaki etki mücadelesinin, Suudi Arabistan'da değil, İran'ın içinde yaşanması gerektiğini söylemişti.

ORTADOĞU'DA ÜSTÜNLÜK İÇİN ÇEKİŞİYORLAR

İki ülke, Ortadoğu'da üstünlük için çekişiyorlar ve Suriye savaşında karşıt tarafları destekliyorlar. İran ayrıca, Yemen'de hükümet güçlerine karşı savaşan Huti isyancılarına mali ve askeri destek sağladığı iddialarını kabul etmiyor. Suudi Arabistan ise Yemen hükümetini destekliyor.

Khoshru, "Uluslararası toplumun Suudi Arabistan'ı bölgede ve tüm dünyada terörizm ve aşırı eylemciliği desteklemekten vazgeçirmek için gerekli adımları atması zorunludur" dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bilal Erdoğan ve Hamza Yerlikaya mas güreşi yaptı

Bilal Erdoğan ve Hamza Yerlikaya mas güreşi yaptı

108
Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliye gerekçesi

Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliye gerekçesi

515
Başbakan'dan Abdullah Gül açıklaması

Başbakan'dan Abdullah Gül açıklaması

40
Petrol fiyatı son 5 ayın en düşük seviyesinde

Petrol fiyatı son 5 ayın en düşük seviyesinde

48
Kılıçdaroğlu'na tek adamsın eleştirisi

Kılıçdaroğlu'na tek adamsın eleştirisi

57
Muharrem İnce'den olağanüstü kurultay çağrısı

Muharrem İnce'den olağanüstü kurultay çağrısı

106
Suriye'de yeni güvenli bölge denemesi

Suriye'de yeni güvenli bölge denemesi

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM