İran, Suudi Arabistan'la görüşmeye hazır

İran'ın BM temsilcisi Golamali Khoshru'nun, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ilettiği mektupta, "Bölgemizde gerilimin artması gibi bir isteğimiz ve böyle bir durumdan hiçbir çıkarımız yoktur" denildi.

"YASAL OLMAYAN VE KIŞKIRTICI"

İran bu tavrı, Suudi veliaht yardımcısı Prens Muhamed bin Salman'ın "yasal olmayan ve kışkırtıcı" sözlerine rağmen benimsediğini belirtti. Khoshru mektupta, "Diyalog ve bölgesel güvenliğin güçlenmesine yardımcı olmak için, istikrar bozucu aşırı şiddetle ve mezhepsel nefretle mücadele etmeye her zamanki gibi hazırız" dedi.

Prens Muhammed bin Salman, Salı günü yaptığı açıklamada, Sünni Suudi Arabistan krallğı ile Şii din devleti İran arasındaki etki mücadelesinin, Suudi Arabistan'da değil, İran'ın içinde yaşanması gerektiğini söylemişti.

ORTADOĞU'DA ÜSTÜNLÜK İÇİN ÇEKİŞİYORLAR

İki ülke, Ortadoğu'da üstünlük için çekişiyorlar ve Suriye savaşında karşıt tarafları destekliyorlar. İran ayrıca, Yemen'de hükümet güçlerine karşı savaşan Huti isyancılarına mali ve askeri destek sağladığı iddialarını kabul etmiyor. Suudi Arabistan ise Yemen hükümetini destekliyor.

Khoshru, "Uluslararası toplumun Suudi Arabistan'ı bölgede ve tüm dünyada terörizm ve aşırı eylemciliği desteklemekten vazgeçirmek için gerekli adımları atması zorunludur" dedi.