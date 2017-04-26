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İran TSK'nın bombardımanından rahatsız oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sincar bölgesine düzenlediği operasyonlara İran tepki gösterdi.

26.04.2017 - 15:06
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İran TSK'nın bombardımanından rahatsız oldu

TSK, gerek yurtdışında gerek yurtiçinde terör örgütlerine nefes aldırmıyor. Hava harekatlarıyla terör örgütlerine büyük kayıplar veriyor.

TSK BOMBALADI, İRAN RAHATSIZ OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın Sincar bölgesine düzenlediği hava harekâtından İran rahatsız oldu.

İran Dışişlerli Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın Sincar bölgesine düzenlediği hava harekâtına tepki göstererek, operasyonun “Irak’ın toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarının ihlali anlamına geldiğini” iddia etti.

İran TSK'nın bombardımanından rahatsız oldu

"BÖLGEDE İSTİKRARSIZLIK GÜÇLENECEK"

Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi imzasıyla yayımlanan açıklamada, “Ülkelerin egemenlik haklarının herhangi bir gerekçeyle ihlal edilmesi, uluslararası hukuk ve kurallara aykırı olup, bölgede istikrarsızlığın güçlenmesi ve sürmesine ortam oluşturacaktır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “İran, Irak’ın toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarının ihlali anlamına gelen bu hareket konusunda Irak hükümetinin duruşunu destekliyor” denildi.

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