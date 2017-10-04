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İran: Türkiye ile oyunlara izin vermeyeceğiz

İran'a giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Savunma Bakanı Emir Hatemi ile bir araya geldi.

04.10.2017 - 05:31
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Görüşmede Bakan Hatemi, İran ve Türkiye'nin tarihi, dini ve kültürel birlikteliğe sahip iki millet olduğuna işaret ederek, "Türkiye, savunma ve güvenlik açısından İran'ın dış politikasında önemli bir yere sahiptir." dedi.

"YENİ SENARYOLARA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Batılı güçlerin, DEAŞ'tan sonra bölgede yeni senaryolar üzerinde çalıştıklarını söyleyen Hatemi, "Ancak, İran ve Türkiye, bölgenin iki önemli ve etkin ülkesi olarak bu yeni senaryoların gerçekleşmesine izin vermeyeceklerdir." ifadesini kullandı.

İran: Türkiye ile oyunlara izin vermeyeceğiz

Hatemi, İran'ın, tüm ülkelerin toprak bütünlüğünü korumaya dayalı bir siyaset izlediğini belirterek, "İran, Türkiye ve Irak'ın birlikteliği, bölgenin emniyet ve istikrarının yanı sıra, ayrılıkçı girişimlere karşı etkili bir rol oynayacaktır." diye konuştu.

Suriye krizinin çözümüne yönelik katkılarından dolayı da Türkiye'ye teşekkür eden Hatemi, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin genişlemesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"İŞ BİRLİĞİ İSTİKRARA KATKI SAĞLAYACAK"

Genel Kurmay Başkanı Akar da Türkiye - İran arasındaki ilişkilerin, İran Genel Kurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin ziyaretiyle yeni bir döneme girdiğini belirterek, iki ülke arasındaki iş birliğinin, bölgenin ve dünyanın güvenlik ve istikrarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Türkiye'nin, "Irak ve Suriye'nin" toprak bütünlüğünü desteklediğini vurgulayan Akar, ülkelerin coğrafi sınırlarında herhangi bir değişikliğin Türkiye tarafından tanınmayacağını dile getirdi.

İran: Türkiye ile oyunlara izin vermeyeceğiz

Orgeneral Akar, Türkiye, İran ve Irak'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) gayrimeşru referanduma karşı gösterdikleri ortak tepkiye işaret ederken, bölgedeki şartların değişmemesi durumunda, IKBY'nin siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını sözlerine ekledi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, İran'daki temasları çerçevesinde, İran Genel Kurmay Başkanı Bakıri, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmüştü.

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