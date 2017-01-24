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İran Türkiye'ye tazminat ödeyecek

Türkiye, İran'la arasında süren doğalgaz davasını kazandı. Buna göre İran 1,9 milyar Dolar tazminat ödeyecek.

24.01.2017 - 16:05
  1. Haberler
  2. Ekonomi
İran Türkiye'ye tazminat ödeyecek

Yarı resmi İran Öğrenci Haber Ajansı'nın (İSNA) haberine göre, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Iraki, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin kararı sonucu, Türkiye'ye ihraç edilen doğalgaz fiyatındaki indirim ve tazminat miktarının belirlendiğini söyledi.

İRAN TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkemenin kararı gereğince, Türkiye'ye verilen doğalgaz fiyatlarına yüzde 13,3 indirim uygulanacağını aktaran Iraki, Tahran'ın Ankara'ya yaklaşık 1,9 milyar dolar da tazminat ödeyeceğini belirtti.

NELER YAŞANMIŞTI?

Türkiye, İran aleyhine doğalgaz fiyatının yüksek olduğu gerekçesiyle 2012'de açtığı uluslararası tahkim davasını kazanmıştı.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, İran'ın Türkiye'ye ihraç ettiği gaz fiyatlarında 2011'den itibaren yüzde 10-15 indirime gitmesi ve tazminat ödemesi yönünde karar almıştı.

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