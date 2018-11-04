ABD'nin İran'a uygulamayı planladığı yaptırım resmen yarın olarak başlıyor. Trump'ın ambargo planlarına karşı Tahan tarafı da karşı atağa geçerek yerli üretimlerle yaptırımlardan etkilnememek için plan yapıyor.

İran, özellikle yaptırımlarla yaralanacak olan savunma sanayiinde yerli üretimlerle iyileşmeye çalışıyor. Bunun için de en önemli proje yerli uçak olarak görülüyor.

YÜZDE YÜZ YERLİ UÇAK

Her parçası İran'da üretilecek olan Kevser isimli uçakların üretimi için harekete geçen Tahran, projenin başlatıldığını duyurdu. Fabrikalarda yapılan hummalı çalışmaları bir video ile duyuran İran, en kısa süre içerisinde projeyi tamamlamayı planlıyor.

İran yerli uçak üretimine başladı ViDEO

ABD DAYATMALARINA KARŞI YERLİ DURUŞ

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, dünkü törende yaptığı konuşmada, "Yakında bu uçak ihtiyaç duyulan miktarda üretilmiş olacak ve hava kuvvetlerimizin hizmetine girecek. Bu gelişmiş uçağın üretimi aslında kibir ve Büyük Şeytan'ın yönettiği hegemonya sisteminin aşırıya kaçan talepleriyle mücadelenenin gerçek bir sembolü" dedi.

Uçak ilk kez ağustos ayında başkent Tahran'da düzenlenen törenle tanıtılmıştı.

ABD YAPTIRIMLARI