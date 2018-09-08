İran YRK'dan intikam aldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada; ülkenin batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kırsalında terör örgütü YRK'ya karşı dün akşam saatlerinde operasyon başlatıldığı belirtildi.
6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Operasyonda 6 örgüt üyesinin öldürüldüğü aktarıldı.
KARAKOL BASKINININ FAİLLERİ
Öldürülen teröristlerin 20 Temmuz'da Merivan'da bir karakola düzenlenen saldırının failleri olduğu ifade edildi.
11 ASKERİN İNTİKAMI
Teröristlerin Merivan kentindeki saldırısında karakolun mühimmat deposu infilak etmiş, saldırı sonucunda 11 İran askeri ölmüş, 8 asker de yaralanmıştı.