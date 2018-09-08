İran YRK'dan intikam aldı

Eşi ile oğlunun kurtarılmasını gözyaşları ile izledi

1 Nevşin Mengü: Türkiye İran oldu Daha önce İran'da yaşan gazeteci Nevşin Mengü, Türkiye'nin de İran olduğunu söyledi.

2 Suarez milli takımda şov yaptı - Video Uruguay, hazırlık mücadelesinde Meksika'yı 4-1 mağlup etti. Mücadeleye 2 gol atıp 1 asist yapan Luis Suarez damgasını vurdu.

3 İdil Fırat'ın babası düğüne katılmayacak İş insanı Önder Fırat, oyuncu Mert Fırat’la evlilik kararı alan kızı İdil Fırat'a resti çekti. Önder Fırat düğüne gelmeme kararı aldı.

4 Pamela Anderson, Adil Rami'yi terk etti Dünyaca ünlü model Pamela Anderson, Fransız futbolcu Adil Rami'yi kendisine evlenme teklifi ettiği için terk etti.

5 Cem Yılmaz’ın masasındaki yansıma Defne Samyeli mi Fotoğrafı paylaşır paylaşmaz takipçileri uyardı. “Arkanızdaki çıplak kim?” Nü yansımayı tablo sananlar da çıkmadı değil.

6 Eski bakan Akdağ'ın oğluna Hünkar Çayırı'nda düğün Eski Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın oğlu Muhammed ve Gülşah Akdağ, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Hünkar Çayırı'nda Kayı Boyu döneminden ilham alınarak oba düğünü ile evlendi.