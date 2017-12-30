İran'da hükümet karşıtı protesto

Gaziantep’te para müzesinin sahibi Esat Kaplan, çam ağacını 50 farklı milletin bugünkü karşılığı 3 trilyon olan tarihi paralarla süsledi.

Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu, dans etmenin insan sağlığı için çok faydalı yönleri olduğunu söyledi.

İskoçya Ligi ekiplerinden St Mirren ile Dundee United taraftarları, tribünde kar topu savaşı yaptı.

CHP Adana İl Kongresi'nde konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir CHP'li çıkar 'Ben ne olacağım?' derse derhal CHP'den istifa etsin. Delege hesabı yapanların partide işi yoktur." dedi.

Dünyanın 4'üncü, Türkiye'ninse en büyük hayvanat bahçesi olarak bilinen Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde kurulan Türkiye'nin ilk Zooloji ve Doğa Müzesi, üniversitelerin eğitim merkezi halini aldı.

Dünyanın en büyük ve en eski alışveriş merkezi, 554 yıllık Kapalıçarşı'da yaklaşık 1,5 yıl önce başlayan restorasyonunda sona yaklaşılıyor.

1 Kesintiler yapıldıktan ve AGİ'ler eklendikten sonra asgari ücret Yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra, net asgari ücret tutarlarının ne kadar olacağı açıklandı.

2 İran'da protestolar ve iç karışıklık hesapları İran'ın bazı şehirlerinde "hayat pahalılığı" gerekçesiyle düzenlenen protestolara dikkatle bakıldığında "Gezi" havası alınıyor. "Duran kadın"lı eylemleri bile var.

3 Ürdün Kralı kardeşlerini ve kuzenini ev hapsine attırdı Arap dünyasında taht savaşları var. Suudi Arabistan, kendisi gibi düşünmeyen ülkelere müdahale ediyor. Bu defa hedeflerinde Ürdün var: Ürdün istihbaratı olası bir darbe girişimini engelledi.

4 Enes Batur'un Altın Kelebek'i geri alındı Altın Kelebek ödüllerinde bir ilk yaşanarak, yeni bir dalda ödül verilmişti. En İyi YouTuber ödülü, Enes Batur'dan geri alındı.

5 YIlmaz Vural: Hakan Şükür'ü uyarmıştım Hakan Şükür'ü yıllar evvel uyardığını söyleyen Yılmaz Vural, "Vatan haini olmayı tercih etti" dedi.

6 İlber Ortaylı: Trump'ın yaptığı cahilliktir ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail başkenti ilan etmesi hakkında konuşan tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Trump'un böyle işlere karışması tam bir provokasyondur, cahilliktir." dedi.