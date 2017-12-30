taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.333
USD
3,7920
EURO
4,5519
ALTIN
158,86
PETR
66,6000

İran'da hükümet karşıtı protesto

İran'da binlerce kişi yüksek fiyatları protesto etmek için sokaklara dökülerek hükümet karşıtı sloganlar attı.

AA | 30.12.2017 - 12:57..
  1. Haberler
  2. Dünya
İran'da hükümet karşıtı protesto

SLOGANLAR ATILDI

Ülkenin dış politikası, rejim ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti aleyhine "Ne Gazze, ne Lübnan canım İran'a feda olsun", "Kahrolsun diktatör", "Diktatöre ölüm", "Mollalar dışarı", "Ruhani'ye ölüm", "Kahrolsun Ruhani" şeklinde sloganlar atan göstericilere polisler müdahale etti.

İran'da hükümet karşıtı protesto

"GÖSTERİLERİN ARDINDA BAŞKA NEDENLER VAR"

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, "hayat pahalılığı" bahanesiyle yapılan sokak gösterilerinin ardında başka nedenlerin olduğunu belirtti.

Cihangiri, "Sokak gösterilerini başlatanlar, onu durduranlar olmayacaktır. Çıkan duman kendi gözlerini de yakacaktır." dedi.

İran'da hükümet karşıtı protesto

Hayat pahalılığı gerekçesiyle düzenlenen gösterilerin, İran'ın farklı şehirlerine de yayıldığı belirtildi.

İran'da hükümet karşıtı protesto

İran'da hükümet karşıtı protesto

İlginizi Çekebilir
İsrail'de füze korkusu
Gazze'den İsrail atılan füzeler hava savunma sistemini aşınca, 4 ayrı yerleşim yerinde sirenler çaldı.
New York'taki yangının nedeni ortaya çıktı
New York'ta 12 kişinin ölümüne neden olan yangına 3 yaşındaki bir çocuk neden oldu.
Yıldırım etkisi yaratan sondaj patlaması
Finlandiya'da bir nehrin derinliğini değiştirmek için yapılan patlama, yıldırım etkisi yaratıyor.
Mısır'da kiliseye saldırı anı
Mısır'da dün meydana gelen saldırının görüntülerine ulaşıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kesintiler yapıldıktan ve AGİ'ler eklendikten sonra asgari ücret

Kesintiler yapıldıktan ve AGİ'ler eklendikten sonra asgari ücret

249
İran'da protestolar ve iç karışıklık hesapları

İran'da protestolar ve iç karışıklık hesapları

248
Ürdün Kralı kardeşlerini ve kuzenini ev hapsine attırdı

Ürdün Kralı kardeşlerini ve kuzenini ev hapsine attırdı

41
Enes Batur'un Altın Kelebek'i geri alındı

Enes Batur'un Altın Kelebek'i geri alındı

72
YIlmaz Vural: Hakan Şükür'ü uyarmıştım

YIlmaz Vural: Hakan Şükür'ü uyarmıştım

20
İlber Ortaylı: Trump'ın yaptığı cahilliktir

İlber Ortaylı: Trump'ın yaptığı cahilliktir

70
Uludağ'da Takbul ve drone'lu önlem

Uludağ'da Takbul ve drone'lu önlem

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM