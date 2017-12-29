İran'da kadınlara tesettür serbestisi

Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre, Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, Güvenli Şehir Tahran Fotoğraf Festivali'nin kapanış programında yaptığı konuşmada "farkında olmadan" tesettüre riayet etmeyen kadınların gözaltına alınmayacağını söyledi.
CEZA YERİNE EĞİTİM
Rahimi, "Bundan böyle farkında olmadan tesettüre riayet etmeyen kadınlar polis tarafından gözaltına alınmayacak, haklarında dosya oluşturulmayacak. Eğitici sınıflar oluşturulup bu derslerde eğitim alacaklar." ifadesini kullandı.
İran'da devrim (1979) sonrası toplumsal muhalefete rağmen kadınlarda tesettür zorunlu hale getirilmişti.