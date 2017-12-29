İran'da kadınlara tesettür serbestisi

Everton Menajeri Sam Allardyce, Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun hakkında bir açıklama yaptı.

Suudi Arabistan'dan sonra İran'da da 'ılımlı' bir hava esmeye başladı. Polis, tesettür konusunda kadınlara artık daha az zorluk çıkaracak.

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Dijital ambargoya karşı yerli yazılım

Dünyaca ünlü bir yazılım şirketinin İran'a uygulanan ambargoya destek vermesi, yerli yazılımın Türkiye için önemini bir kez daha ortaya koydu.