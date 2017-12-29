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İran'da kadınlara tesettür serbestisi

Suudi Arabistan'dan sonra İran'da da 'ılımlı' bir hava esmeye başladı. Polis, tesettür konusunda kadınlara artık daha az zorluk çıkaracak.

AA | 29.12.2017 - 14:42..
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İran'da kadınlara tesettür serbestisi

Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre, Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, Güvenli Şehir Tahran Fotoğraf Festivali'nin kapanış programında yaptığı konuşmada "farkında olmadan" tesettüre riayet etmeyen kadınların gözaltına alınmayacağını söyledi.

İran'da kadınlara tesettür serbestisi

CEZA YERİNE EĞİTİM

Rahimi, "Bundan böyle farkında olmadan tesettüre riayet etmeyen kadınlar polis tarafından gözaltına alınmayacak, haklarında dosya oluşturulmayacak. Eğitici sınıflar oluşturulup bu derslerde eğitim alacaklar." ifadesini kullandı.

İran'da kadınlara tesettür serbestisi

İran'da devrim (1979) sonrası toplumsal muhalefete rağmen kadınlarda tesettür zorunlu hale getirilmişti.

İran zengin çocukları GALERİ

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