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İran'da polise ateş açıldı

İran'da protestocuların polisin üzerine ateş açması sonucu 1 polis öldü, 3 polis yaralandı.

Haber Merkezi | 01.01.2018 - 21:46..
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İran hükümetinin protesto edildiği gösterilerde dün itibariyle iki kişi daha yaşamını yitirdi. Gösterilerde toplam ölü sayısının 10'a yükseldiği açıklanırken eylemler artarak devam ediyor.

İran’ın Necefabad kentinde devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinde bir polis memuru öldü, 3 polis de yaralandı.

İran'da polise ateş açıldı VİDEO

İran'da polise ateş açıldı

İran'da polise ateş açıldı

İRAN'DA SULAR DURULMUYOR

Gösteriler sırasında Tahran'da 200, Erak kentinde 100, İsfahan'da 60, Batı Azerbaycan Eyaletinde 10 ve Rebatkerim ilçesinde 7 kişi olmak üzere ülke genelinde 377 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

İran'da polise ateş açıldı

EKONOMİK PROTESTOLAR, HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLARA DÖNÜŞTÜ

Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin çağrısı olmadan toplanan bir grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemeye başlamıştı. Gösteriler, rejim muhalifi protestolara dönüşerek birçok kente yayılmıştı.

İran'da polise ateş açıldı

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