İran'da 'Suudi Arabistan'a ölüm' sloganları atıldı

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen cenaze törenine çok sayıda İranlı katıldı.

SUUDİ ARABİSTAN'A ÖLÜM SLOGANI

Tahran Üniversitesinin önündeki İnkılab Caddesi'nden Hafız Caddesi'ne kadar cenaze araçlarına eşlik eden İranlılar, sık sık ABD ve Suudi Arabistan aleyhine sloganlar atarken en dikkat çekeni "Suudi Arabistan'a ölüm" oldu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de cenaze törenine katılarak hayatını kaybedenler için dua etti.

Başkent Tahran'da, 7 Mayıs'ta İran Meclisi'ne ve devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesine yapılan silahlı ve bombalı saldırılarda 17 kişi ölmüş, 52 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.