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İran'da 'Suudi Arabistan'a ölüm' sloganları atıldı

İran'da parlamento binasında ve Humeyni'nin mezarı önündeki terör saldırısında hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi.

10.06.2017 - 10:52
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İran'da 'Suudi Arabistan'a ölüm' sloganları atıldı

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen cenaze törenine çok sayıda İranlı katıldı.

İran'da 'Suudi Arabistan'a ölüm' sloganları atıldı

SUUDİ ARABİSTAN'A ÖLÜM SLOGANI

Tahran Üniversitesinin önündeki İnkılab Caddesi'nden Hafız Caddesi'ne kadar cenaze araçlarına eşlik eden İranlılar, sık sık ABD ve Suudi Arabistan aleyhine sloganlar atarken en dikkat çekeni "Suudi Arabistan'a ölüm" oldu.

İran'da 'Suudi Arabistan'a ölüm' sloganları atıldı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de cenaze törenine katılarak hayatını kaybedenler için dua etti.

İran'da 'Suudi Arabistan'a ölüm' sloganları atıldı

Başkent Tahran'da, 7 Mayıs'ta İran Meclisi'ne ve devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesine yapılan silahlı ve bombalı saldırılarda 17 kişi ölmüş, 52 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

İran'da 'Suudi Arabistan'a ölüm' sloganları atıldı

İran'da 'Suudi Arabistan'a ölüm' sloganları atıldı

İran'da 'Suudi Arabistan'a ölüm' sloganları atıldı

İran'da 'Suudi Arabistan'a ölüm' sloganları atıldı

İran'da 'Suudi Arabistan'a ölüm' sloganları atıldı

İran'da 'Suudi Arabistan'a ölüm' sloganları atıldı

İran'da 'Suudi Arabistan'a ölüm' sloganları atıldı

İran'da 'Suudi Arabistan'a ölüm' sloganları atıldı

İran'da 'Suudi Arabistan'a ölüm' sloganları atıldı

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