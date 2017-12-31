İran’da tansiyon yüksek :2 ölü

İran’da devam eden protestolarda 2 kişi hayatını kaybetti. Polisin şiddet dolu müdahaleleri de artarak devam ediyor.
İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ülkenin Dorud kentinden süren protestolarda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Meşhed kentinde başlayan olaylar Kirmanşah, Reşt, İsfahan ve Kum’un ardından başkent Tahran’a sıçradı. Azadi meydanında toplanan binlerce kişi, hükümet binalarını ateşe verdi. Polis eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.
TANSİYON GİDEREK YÜKSELİYOR
İşsizlik, yüksek enflasyon ve yolsuzluğa karşı başlayan eylemlerde tansiyon giderek yükseliyor. Ekonomi politikalarını protesto amacıyla düzenlenen eylemler yerini ülkenin dini lideri Ali Hamaney karşıtı gösterilere dönüştü.
Sokaklarda gergin saatlerin yaşandığı İran’da protestolar sırasında ülkenin dini lideri Ali Hamaney karşıtı sloganlar atıldı. Protestocular Hamaney’in posterlerini parçaladı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümetine ölüm çağrısında bulunan eylemciler Hamaney’in resimlerini bulunduğu reklam panolarını da ateşe verdi.