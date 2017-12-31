İran’da tansiyon yüksek :2 ölü

ABD'de yapılan bir şaka polisin cinayetiyle bitti

2

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz düşmanla payandalık yapamayız

Ana muhalefet partisini eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, ana muhalefet gibi üç kuruşluk menfaat için düşmanla payandalık yapamayız" ifadelerini kullandı.