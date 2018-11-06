ABD İran yaptırımlarını dün devreye sokarken, yaptırımlarının devreye girdiği sularda İran ülkenin kuzeyinde kapsamlı bir askeri tatbikata başladı.
ABD'YE KARŞI GÖVDE GÖSTERİSİ
İran Devlet Televizyonu, tatbikattan hava savunma sistemleri ve uçaksavar bataryalarının görüntülerini yayımladı. İran tatbikatta yeni nesil Sayyad 2 tipi füzelerini ateşledi. Füzeler İran'ın kuzey kesimlerinde bulunan boş arazilere düştü.
İran'dan ABD yaptırımlarına füzeli yanıt VİDEO
UZUN MENZİLLİ FÜZE ALARMI
İran uzun menzilli füze konusunda ABD'ye yönelik büyük bir tehdit unsuru. Özellikle yeni nesil füzelerine kapsamlı olarak menzil geliştirme programları planlaması yapılırken, ABD bu durumu kendine yönelik bir tehdit olarak görüyor.
ABD'nin özellikle Orta Doğu'daki varlığı bu füzelerin kapsama alanında bulunuyor.