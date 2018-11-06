1 Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi Kırmızı listede 4 milyon lira ödülle aranan Masiro kod adlı PKK'lı terörist etkisiz hale hale getirildi.

2 İran'dan ABD yaptırımlarına füzeli yanıt Yeni yaptırımların devreye girdiği gün tüm gözlerin çevrildiği İran, peş peşe füzeler fırlattı. İran ordusu yeni nesil Sayyad 2 tipi füzelerini ateşledi.

3 Kanuni Sultan Süleyman'ın doğum yıl dönümü Türk tarihine hem en uzun süre görev yapan, hem de en çok sefere çıkan padişah olarak geçen Kanuni Sultan Süleyman 6 Kasım 1494 yılında dünyaya geldi.

4 Karamollaoğlu ve İnce'nin tutmayan dolar tahmini Temel Karamollaoğlu ve Muharrem İnce, doların 10 lira olacağı tahminini yapmıştı.

5 Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimalleri Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, gruptan çıkma adına en kritik sınavını bu akşam Schalke karşısında verecek. Yenilmemiz durumunda ise işimiz Porto'ya kalacak.

6 İBB'nin iletişim noktaları 1 milyon turiste yardımcı oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Beyaz Masa iletişim noktalarında, bu yılın 9 ayında 158 ülkeden bir milyon 300 bin turiste hizmet verildi.