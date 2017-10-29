İran'dan uzun menzilli füze açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın füze üretimine devam edeceğini ve bunun uluslararası anlaşmaları ihlal etmediğini söyledi.
ABD KONGRESİNDE GÜNDEM İRAN
ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, İran'ın uzun menzilli balistik füze programını hedef alan bir yasa tasarısı 2'ye karşı 423 oyla kabul edilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ekim'de açıkladığı "yeni İran stratejisine" uygun adımlar atmaya başlayan ABD Kongresi, İran'ın uzun menzilli programına karşı çalışma başlatmıştı.