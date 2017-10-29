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İran'dan uzun menzilli füze açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın füze üretimine devam edeceğini ve bunun uluslararası anlaşmaları ihlal etmediğini söyledi

29.10.2017 - 10:03
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın füze üretimine devam edeceğini ve bunun uluslararası anlaşmaları ihlal etmediğini söyledi.

İran'dan uzun menzilli füze açıklaması

ABD KONGRESİNDE GÜNDEM İRAN

ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, İran'ın uzun menzilli balistik füze programını hedef alan bir yasa tasarısı 2'ye karşı 423 oyla kabul edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ekim'de açıkladığı "yeni İran stratejisine" uygun adımlar atmaya başlayan ABD Kongresi, İran'ın uzun menzilli programına karşı çalışma başlatmıştı.

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