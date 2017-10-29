İran'dan uzun menzilli füze açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın füze üretimine devam edeceğini ve bunun uluslararası anlaşmaları ihlal etmediğini söyledi

Glasgow'da Eylül 2011 ve Ekim 2012 yıllarında partnerine tecavüz eden adam, seksomnia hastası olduğu kanıtlanınca serbest kaldı.

Uz. Dyt. Özlem Tay, sağlıklı bir kalp için günde 4-5 adet ceviz tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Bayramı normal günden ayırt etmeksizin vatan için silah tutan kahraman askerlerimiz bu uğurda ailelerinden, sevdiklerinden uzakta kalıyor.

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Hapşırık deyip geçmeyin!

Günlük hayatın alışılmışı olan hapşırık, beyin kanamasına sebebiyet verebilir. Bu refleks, hastalık hatta ölüme kadar götürebilir.