İran’dan füze resti

İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Güçler Sözcüsü General Mesut Cezayiri, "Ülkemizin yüksek düzeydeki füze gücü, İran düşmanları karşısında duran, onları durduran en büyük etkendir. Füze alanındaki gücümüz her zaman gelişmeye doğru ilerleyecektir" diye konuştu.

"SAVUNMA GÜCÜMÜZÜN GELİŞMESİ ORTAK İSTEK"

İranlı General, açıklamasının devamında, "İslami devrimin lideri Ayetullah Hamaney’in bu doğrultudaki net tedbirlerine ilaveten savunma gücümüzün gelişmesi, tüm yetkililer ve aynı zamanda İran halkının da ortak isteğidir" dedi.

Cezayiri, "İran İslam Cumhuriyeti hakkında konuşmak isteyen herkese, İran’ın savunma ve füze gücü konusuna girmemelerini tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.