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İran'dan protestoculara çağrı

İran Meclis Başkanı Yardımcısı Ali Mutahhari, protestoculara karşı hükümet, meclis ve yargının halkın taleplerini yerine getirmek için adım atmaya hazır olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi | 31.12.2017 - 12:13..
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İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, gösterilere ilişkin açıklamalarda bulunan Mutahhari, "İçişleri Bakanlığı, halkın medeni itirazlarını kabul ederek gösteri izni vermekte zorluk çıkartmamalı" dedi.

PROTESTOCULAR İLE UZLAŞI ÇAĞRISI

Mutahhari, İran'da gösteri kültürünün yerleşmediğini ve protestoların kısa sürede asli amacından çıktığına dikkati çekerek, "Bunun sebebi, hiçbir toplantıya izin verilmemesi, her türlü gösterinin İçişleri Bakanlığı tarafından yasa dışı olarak adlandırılması olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

İran anayasasında, İslami kurallara aykırı olmaması ve silah kullanılmaması kaydıyla halk gösterilerine izin verildiğini belirten Mutahhari, yetkililerin, halkın medeni itirazlarını dile getirmek için uygun ortam hazırlamaları gerektiğini ifade etti.

HUZUR BOZANLARA KARŞILIĞI VERİLECEK

Öte yandan, İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, son günlerde İran içerisinde oluşturulan kaos ortamının ülkeye fayda sağlamayacağını belirterek, "Halkın huzurunu bozanlara karşılık verilecek" ifadesini kullandı.

Hükümet, meclis ve yargının attığı adımlarla birçok ekonomik sorunun çözüldüğünü ileri süren Rahmani Fazli, "Hükümetimiz, meclis ve yargı, halkın taleplerini yerine getirmek için adım atmaya hazır" diye konuştu.

Rahmani Fazli, gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarına da tepki göstererek, "Sosyal medyanın imkanlarından yararlanarak şiddet ve huzursuzluk peşinde olanlarla muhakkak bu yönde karşılık verilecektir" dedi.

 

 

 


 

 


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