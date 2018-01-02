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İran'dan Trump'a: Bizimle değil açlarla ilgilenin

Donald Trump'ın İran'la ilgili açıklamalarına cevap gecikmedi: Vaktinizi bizim için harcayacağınıza ülkenizdeki milyonlarca evsizleri düşünün.

Haber Merkezi | 02.01.2018 - 18:27..
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İran'dan Trump'a: Bizimle değil açlarla ilgilenin

İran'da hayat pahalılığı ile başlayan olaylar hükümet karşıtı protestolara dönüştü ve 29 kişinin ölmesine neden oldu.

İran'da sokaklara çıkan rejim karşıtı halka açık bir şekilde destek verdiklerini açıklayan ABD'den yaşanan olaylarla ilgili yeni açıklama geldi.

TRUMP: İRAN HALKI VAHŞİ REJİME KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İran halkı yozlaşmış ve vahşi rejime karşı harekete geçti" dedi.

"İRAN'I İZLİYORUZ"

ABD'nin eski başkanı Barack Obama'yı da hedef alan Trump açıklamasında "Obama’nın çok aptalca onlara verdiği para, teröre ve onların ceplerine gitti. İnsanların yemeği az, enflasyonu çok, insan hakları ise yok. ABD izliyor." ifadelerini kullandı.

İran'dan Trump'a: Bizimle değil açlarla ilgilenin

VAKTİNİZİ BİZİMLE HARCAYACAĞINIZA...

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi de Trump'ın açıklamalarına yanıt verdi: "Diğer ülkeler ile ilgili aşağılayıcı ve işe yaramaz tweetler göndererek vaktini harcayacağına her gün onlarca kişinin öldürülmesi ve milyonlarca evsiz ve aç insanın varlığı gibi kendi ülkesindeki iç sorunları görse iyi olur" dedi.

İran'dan Trump'a: Bizimle değil açlarla ilgilenin

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