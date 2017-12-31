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İran'ı karıştıran isim: Michael D’Andrea

Trump'ın yeni İran stratejisi kapsamında CIA'in İran masasına Müslüman olarak bilinen Michael D’Andrea atandı. Atama kararından 6 ay sonra sokaklar karıştı...

Haber Merkezi | 31.12.2017 - 10:32..
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İran'ı karıştıran isim: Michael D’Andrea

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Barack Obama döneminde İran ile yaptığı anlaşmaları sürekli yerden yere vurdu ve İran'a karşı yeni politikalar izleneceğini söyledi.

6 AY OLDU

Bu kapsamda 6 ay önce CIA'in İran masasına Michael D’Andrea atandı.

"MÜSLÜMAN MİKE"

Müslüman bir kadınla evlendikten sonra Müslüman olduğu söylenen ve "Müslüman Mike" lakabını alan D'Andrea, İran'daki çalışmalarına hızlı başladı.

İran'ı karıştıran isim: Michael D’Andrea

NELER YAPTI

Usame Bin Ladin'in yakalandığı operasyonda da yer alan D’Andrea, bölgeye oldukça hakim.

Amerika'nın Irak'a girdiği dönemde CIA'in en kıdemli elemanlarından biri olan "Müslüman Mike", Orta Doğu ülkelerinde birçok gizli görevde bulundu.

EYLEMLERİN ARKASINDA AMERİKA VAR

Michael D’Andrea'nın geçmişte yaptığı bu görevler, İran'da çıkan olayların arkasında kimin olduğunu da deşifre ediyor. Öyle ki, Amerikalılar da açık bir şekilde İran'daki olayları desteklediklerini ifade ediyor.

İran'da protestolar ve iç karışıklık hesapları haberi

İran'ı karıştıran isim: Michael D’Andrea

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