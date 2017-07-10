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İranlı kadın motosikletçi yasakların kalkmasını istiyor

İranlı kadın motosikletçi Behnaz Şefii, en büyük arzusunun İran'da kadınlar motosiklet ehliyeti verilmesi olduğunu söyledi.

10.07.2017 - 12:17
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İranlı kadın motosikletçi yasakların kalkmasını istiyor

Motor sürmeyi seven bir kadın olarak erkeklere benzemek istemediğini belirten 29 yaşındaki sporcu, "15 yaşındayken köyde kadın bir motor sürücüsü gördüm ve böylece motor sürmeye merak duymaya başladım. Gördüğüm her motorcudan, bir tur atmak için motorlarını isterdim hep. Böylece bir süre sonra motor sürmeyi profesyonel olarak öğrenmeye karar verdim." dedi.

İranlı kadın motosikletçi yasakların kalkmasını istiyor

"114 KADINA DERS VERDİM"

Şefii, spor dışında, İran'da kadınların spor yapması önündeki engellerin kaldırılması için çaba sarf ettiğini belirterek, "Resmi olarak bu sporda çalıştırıcımız yok. Ben hem yarış hem de kros motosikleti kullanıyorum. Bir süre önce bayanlara ücretsiz motosiklet sürücülüğü eğitimi için ilan verdim ve şu ana kadar bu alanda 114 kişi ders aldı." ifadelerini kullandı.

İranlı kadın motosikletçi Behnaz Şefii FOTO GALERİ

İranlı kadın motosikletçi yasakların kalkmasını istiyor

Geçen yıl verdiği mücadele sonucunda ilk kez İran'da bayanlara yönelik motosiklet yarışı düzenlemeyi başardığını aktaran Şefii, uzun çabalar sonucunda, Azadi motosiklet pistinde antrenman yapma izni de elde ettiğini söyledi.

"UMARIM YASAKLARI KALDIRMAYI BAŞARIRIZ"

Şefii, "Önümüzdeki birkaç gün içerisinde artık resmi bir motosiklet pistinde antrenman yapabilirim. Umarım yavaş yavaş bu tür engelleri ortadan kaldırarak, kadın motorcuların, ehliyet alması ve motor sürmesinin önündeki engelleri kaldırmayı başarırız." şeklinde konuştu.

İranlı kadın motosikletçi yasakların kalkmasını istiyor

İRAN'DA KADINLAR MOTOSİKLETE BİNEMİYOR

Motor sürmeye hevesli kadınların cadde ve sokaklarda da motosiklete binmeyi arzu ettiklerini kaydeden Şefii, "Ancak bizim için şu anda böyle bir imkan söz konusu değil." dedi.

Motor sporları eğitimi konusunda eğitici sertifikasını almayı bekleyen Şefii, bu alanda İran'ın ilk kadın motosiklet sürücüsü eğitmeni olacak.

İranlı kadın motosikletçi yasakların kalkmasını istiyor

Motor yarışları alanında İran'ın ilk kadın sporcusu olan Şefii, 2015 yılında İtalya'da düzenlenen yarışmada, en iyi 5 kadın motorcu arasında yer almıştı.

Yasal bir mani olmamasına rağmen, İran'da kadınların motosiklet sürmesi engelleniyor ve kadın sürücülere motosiklet ehliyeti verilmiyor.

ZUMBA, AEROBİK, HİP HOP YASAKLANMIŞTI

İran'da geçen ay, başta zumba olmak üzere, aerobik, body ritim ve hip hop dansının spor ve fitnes salonlarında uygulanması "İran kültürüne uymadığı" gerekçesiyle, İran Herkes İçin Spor Federasyonu'nun kararnamesiyle yasaklanmıştı.

İranlı kadın motosikletçi yasakların kalkmasını istiyor

İranlı kadınlara yönelik uygulanan bir diğer yasak, stadyumlarda spor müsabakalarını izlemeye izin verilmemesi. Söz konusu yasak, son cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında gündeme gelmiş, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani taraftarları, seçim sonrası konunun hükümet tarafından gündeme alınmasını istemişti.

İranlı kadın motosikletçi yasakların kalkmasını istiyor

İranlı kadın motosikletçi yasakların kalkmasını istiyor

İranlı kadın motosikletçi yasakların kalkmasını istiyor

İranlı kadın motosikletçi yasakların kalkmasını istiyor

İranlı kadın motosikletçi yasakların kalkmasını istiyor

İranlı kadın motosikletçi yasakların kalkmasını istiyor

İranlı kadın motosikletçi yasakların kalkmasını istiyor

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