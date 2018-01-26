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İranlı kadınlar sahte sakallarla maça gidiyor

Erkek takımlarının maçlarını yasaktan dolayı izleyemeyen İranlı kadınlar, maçlara peruk takarak ve erkek kıyafeti giyerek gidiyor.

DHA | 26.01.2018 - 20:46..
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İranlı kadınlar, sevdiklerin takımın maçlarını yakından izleyebilmek için erkek kılığına girerek, bu şekilde güvenlik kontrolünü atlatıp stadyumlara girebilmeyi başarıyor.

İRANLI KADINLARIN MAÇLARA GİTME YÖNTEMLERİ

Kendilerine sahte sakal yapan İranlı kızlar, yüzlerini desteklediklerin takımın rengine boyayıp, saçlarını peruk veya şapkayla kapatıp erkek kıyafeti giyip bu şekilde müsabakaların yapıldığı alana giriyor.

İranlı kadınlar sahte sakallarla maça gidiyor

ERKEKLER DE KADIN KILIĞINA GİRİYOR

Ülkede ayrıca erkeklerin de kadın müsabakalarının yapıldığı salonlara girmesi yasaktır. Yaklaşık 2 ay önce İran'da yapılan 5. Asya Kadınlar Kabaddi Şampiyonası'nda Tayland takımının erkek çalıştırıcısı, salona girebilmek için başını eşarpla kapatarak, kadın kılığında içeriye girmişti.


İranlı kadınlar sahte sakallarla maça gidiyor

İranlı kadınlar sahte sakallarla maça gidiyor

İranlı kadınlar sahte sakallarla maça gidiyor

İranlı kadınlar sahte sakallarla maça gidiyor

İranlı kadınlar sahte sakallarla maça gidiyor

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