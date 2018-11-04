İrem Derici: Erkeğin beyni yoksa gerisine de gerek yok

İrem Derici, etkileneceği erkeğin zeki olması gerektiğini vurguladı. "O yoksa başka pek bir yere bakmamın manası yok." diyen ünlü şarkıcı, "Bir de bön bakmasın konuşmasa da bir şey anlatsın bir bakışıyla." ifadelerini kullandı.





"AYNA ÇILDIRTIYOR"

En tuhaf karşılanacak takıntısının ayna olduğunu ifade eden Derici, "Yatak odasında ayna varsa kafayı yerim." dedi.

Gittiği otellerde bile aynanın üstünü örttüğünü dile getiren sanatçı, "Otellerde falan da örterim genelde uyumadan. Bir de yatağın hep kapıya yakın tarafında yatmak zorundayım. Bir şey olursa ilk ben kaçabileyim diye." şeklinde konuştu.