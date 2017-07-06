İrem Derici hatıraları kovaya koyup yaktı

Ünlü çiftin oğulları Lider'le 1 yıllık aşkı geçtiğimiz günlerde son bulan İrem Derici, eski sevgilisini sosyal medyada takip etmeyi sürdürüyordu. Sosyal medyadaki aşk fotoğraflarını silen ikili, önceki gün takipleşmeyi bıraktı.
"YAK BÜTÜN FOTOĞRAFLARI"
Barışmak için son ümidini yitiren Derici, eski günlerini bir kalemde sildi. Derici, Lider Şahin'le çektirdiği fotoğraflarını bir kovaya doldurup yaktı. Bu anları sosyal medyada paylaşan popçu, videoya Tarkan'ın 'Yak bütün fotoğrafları' şarkısının 'Bu gece ümitlerini al koynuna' sözlerini de ekledi.