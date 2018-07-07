İrem Derici hayranları ağaçlara çıktı

Bir dönem verdiği kilolarla gündeme düşen İrem Derici, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde konser verdi. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan İrem Derici'ye hayranları sevgi gösterisinde bulundu.
AĞAÇLARDAN İZLEDİLER
İrem Derici'nin romantik şarkılarına cep telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik edilmesiyle alanda muhteşem bir görüntü oluştu.
Dansları ve sahne performansı ile dikkat çeken İrem Derici'nin şarkılarına alanı dolduranlar hep bir ağızdan eşlik etti.
İrem Derici'nin sevenleri genç sanatçıyı görmek için ağaçlara çıktı.