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İrem Derici hayranları ağaçlara çıktı

Gebze'de konser veren İrem Derici'nin hayranları, ünlü sanatçıyı ağaçlara çıkarak takip etti.

DHA | 07.07.2018 - 00:42..
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Bir dönem verdiği kilolarla gündeme düşen İrem Derici, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde konser verdi. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan İrem Derici'ye hayranları sevgi gösterisinde bulundu.

İrem Derici hayranları ağaçlara çıktı


AĞAÇLARDAN İZLEDİLER

İrem Derici'nin romantik şarkılarına cep telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik edilmesiyle alanda muhteşem bir görüntü oluştu.

Dansları ve sahne performansı ile dikkat çeken İrem Derici'nin şarkılarına alanı dolduranlar hep bir ağızdan eşlik etti.

İrem Derici'nin sevenleri genç sanatçıyı görmek için ağaçlara çıktı.

İrem Derici hayranları ağaçlara çıktı

İrem Derici hayranları ağaçlara çıktı


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