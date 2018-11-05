Irina Shayk: Kontrolcü bir anneyim

Dünyaca ünlü süper model Irina Shayk, anneliği hakkında ilk kez konuştu. 32 yaşındaki Shayk, People dergisine röportaj verdi.

"HAYATI ZORLAŞTIRIYORUM"

Shayk, Amerikalı oyuncu Bradley Cooper’la birlikteliğinden olan 1,5 yaşındaki kızı Lea ile hayatından söz etti. Anne olduğundan beri her gün suçluluk duygusu hissettiğini söyleyen Shayk, “Her zaman kontrolcü bir anneyim. Hayatı kendime zorlaştırıyorum. Herkes için öyle” dedi.

"ANI YAŞAYAMIYORUM"

“Zaman çok hızlı geçiyor. Sadece anı yaşamaya çalışmak zorundasınız” diyen Rus model, “Bu konuda iyi değilim ama çabalıyorum. Fazla zorlamayıp sadece olmasına izin vermelisiniz” ifadesini kullandı.

HAMİLE DEFİLEYE ÇIKMIŞTI

2015 yılından bu yana birlikte olan Irina Shayk ve Bradley Cooper’ın kızları Mart 2017’de dünyaya gelmişti. Irina Shayk, 2016 yılında Vİctoria's Secret için padyuma çıktığında hamileydi.