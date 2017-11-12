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Irkçı İtalyan siyasetçi muhabirin burnunu kırdı

İtalya'da ırkçı siyaset yapan Neo-Faşit Casapound hareketinin mensubu Roberto Spada, devlet televizyonu muhabirine kafa attı.

12.11.2017 - 04:18
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Televizyon muhabiri, Neo-Faşist hareket üyesinin saldırısına uğradı. CNN Türk'ün haberine göre; İtalya Devlet Televizyonu Rai'nin muhabiri, ırkçı hareket "Casapound" üyesi Roberto Spada'ya partisiyle ilgili sorular soruyordu.

Irkçı İtalyan siyasetçi muhabirin burnunu kırdı

PARTİ HAKKINDAKİ SORUYA SİNİRLENDİ

Spada, sorulara sinirlendi ve bir anda muhabire kafa attı. Hemen ardından da sopayla vurmaya başladı. Muhabirin burnunu kıran Spada, kameramana da saldırdı. Saldırgan olay sonrası kayıplara karıştı.

48 saat sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan Roberto Spada'nın desteklediği Casapound hareketi, ırkçı ve göçmen karşıtı politikalarıyla biliniyor.

İtalya'da ırkçı siyasetçi muhabire kafa attı

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